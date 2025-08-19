República Dominicana avanza junto a la OCDE en la Estrategia Nacional de Integridad Pública

República Dominicana avanza junto a la OCDE en la Estrategia Nacional de Integridad Pública

La República Dominicana inició este lunes los trabajos junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el propósito de impactar de manera transversal áreas del servicio público como el sector salud, educación, seguridad y la municipalidad.

Estos trabajos tienen como finalidad dar continuidad al proceso de elaboración de la Primera Estrategia Nacional de Integridad Pública de la República Dominicana, mediante reuniones bilaterales, talleres estratégicos y espacios de diálogo con actores clave del sector público, sociedad civil y organismos internacionales.

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch, resaltó la trascendencia de la participación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la República Dominicana, al destacar que este acompañamiento fortalece la lucha contra la corrupción y eleva los estándares de gobernanza en el país.

La apertura de la Tercera Misión de la OCDE-RD tuvo lugar en el Congreso Nacional y contó con la participación de la directora general de Ética e Ingridad Gubernamental (DIGEIG), doctora Milagros Ortiz Bosch, así como representantes de los diferentes poderes del Estado y la Justicia.

Durante el encuentro, los representantes de la OCDE, Juan Camilo Ceballos y Frederick Boehm, explicaron a los participantes los pasos a seguir para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos por el país en el marco de los trabajos con cada una de las entidades participantes.

Los 5 puntos esenciales que se estarán abordando con los representantes de la OCDE tienen que ver con: La creación de un sistema nacional de integridad, el fortalecimiento de la cultura de integridad en el sector público, promoción de la cultura, fortalecimiento de la gestión de riesgo y la auditoría interna y externa en la República Dominicana.

