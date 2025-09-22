República Dominicana busca más turistas europeos tras caída en el 2024

La República Dominicana busca aumentar el número turistas que llegan desde Francia y del resto de Europa impulsando las firmas de acuerdos con aerolíneas y tour operadores en el marco de la feria turística IFTM Top Resa, en París.

República Dominicana es el país anfitrión en la feria Top Resa que inicia mañana y que se desarrollará hasta el viernes 26 de septiembre.

Pero en los últimos años la llegada de turistas desde Francia ha caído desde el 2022 y los hoteles, tour operadores y bancos dominicanos unen sus esfuerzos para reconquistar este mercado.

En 2023 llegaron al país 161,384 turistas franceses por viaje aérea y en 2024 fueron 157,903. Eso es una caída de 3,481 turistas menos, equivalente a una reducción del 2.2 %.

A nivel de Europa el flujo de turistas por vía aérea pasó de 1,140,726 en 2023 a 1,100,071 en 2024, es decir una reducción de 40,655 turistas, lo que equivale a un 3.6 % en general.

La caída es motivada por factores económicos en Europa, principalmente los efectos de la pandemia y conflictos como el de Rusia-Ucrania.

De enero a agosto de este año llegaron de Europa 722,544 turistas, Reino Unido lidera con 127,008 visitantes, consolidándose como el mercado europeo más fuerte para República Dominicana. Le sigue Francia, con 108,327 turistas, lo que la coloca en segundo lugar. En tercer lugar está España, con 85,348 visitantes. Y Alemania ocupa el cuarto puesto, con 76,529 turistas.

A partir de mañana, la República Dominicana presentará su diversa oferta turística en la 46ª edición de la Feria IFTM Top Resa 2025 en París y durante tres día sostendrán reuniones con actores clave de la industria turística.

Esto generará nuevas oportunidades comerciales y acuerdos para potenciar el crecimiento del turismo hacia la República Dominicana.

El año pasado participaron 27 empresas dominicanas del sector y según los organizadores, se espera una asistencia de más de 31,000 visitantes, incluyendo agentes de viajes, oficinas de turismo, aerolíneas, grupos hoteleros, turoperadores, empresas tecnológicas e inversionistas.