República Dominicana celebra por primera vez el Día Mundial del Turismo con Dajabón como provincia ecoturística

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, este 27 de septiembre, la República Dominicana celebra por primera vez esta efeméride con un reconocimiento histórico: la reciente declaratoria de Dajabón como provincia ecoturística, gracias a la iniciativa de la diputada Daritza Zapata, autora de la ley que convirtió en realidad este anhelo largamente esperado por la región fronteriza.

La legisladora destacó que esta designación no es un título simbólico, sino un punto de partida para transformar a Dajabón en un destino de referencia. “Esta nueva condición garantizará una asignación anual para obras e infraestructuras que mejoren la calidad del servicio ecoturístico, además de otorgar prioridad a nuestra provincia dentro de los planes nacionales de turismo, medio ambiente, infraestructura y cultura”, afirmó Zapata.

La diputada subrayó que la ley coloca a Dajabón en el mapa como un polo de inversión y turismo sostenible, al mismo tiempo que protege sus recursos naturales, fomenta la conservación de su biodiversidad y dinamiza la economía local, generando empleos dignos para jóvenes y familias de la zona.

Plataforma “Dajabón Vívelo”

Como parte de esta visión integral, la diputada presentó la plataforma “Dajabón Vívelo”, que será lanzada en la feria ecoturística del 21 de octubre en el Hotel Embajador, en Santo Domingo. El evento reunirá a representantes del gobierno central, organismos internacionales, agencias de turismo, inversionistas y líderes comunitarios con el objetivo de proyectar a Dajabón como un destino de oportunidades, talento y sostenibilidad desde la frontera.

La feria contará con exhibiciones culturales, artesanías, paneles, rondas de negocio, experiencias sensoriales y degustaciones de la producción local, consolidándose como una vitrina para mostrar la riqueza natural, cultural y social de la provincia.

“Dajabón no solo tiene lo que se necesita para convertirse en un referente del ecoturismo, sino que también cuenta con una comunidad lista para asumir el liderazgo de su propio desarrollo. Dajabón Vívelo es una invitación a descubrir, valorar y apostar por nuestra provincia”, expresó Zapata.

Un antes y un después para la frontera

La legisladora agradeció al Clúster Turístico de Dajabón, quien también está trabajando arduamente en Dajabón Vívelo, así como al Senado de la República y a la Comisión de Turismo por respaldar esta iniciativa. “Hoy celebramos que desde Dajabón nace un destino de orgullo nacional. Este es solo el comienzo de una nueva etapa para nuestra provincia, que ahora se consolida como modelo de ecoturismo en la frontera”, puntualizó.

La República Dominicana conmemora el Día Mundial del Turismo reforzando su compromiso con el desarrollo sostenible, con una oferta cada vez más variada, mientras Dajabón emerge como símbolo de innovación, conservación y oportunidades desde el corazón de la frontera norte.