República Dominicana con gran batalla cayó 1-0 ante Uruguay en fútbol

La selección dominicana de fútbol, se lanzó al terreno en busca de demostrar su talento, habilidades y coraje. En el terreno se gana y se pierde un juego.

El equipo criollo desde el primer momento que le comunicaron que se iban a enfrentar a un equipo mundialista como Uruguay, los muchachos no se aminalaron y con la frente en alto marcharon a un lejano estadio en Malasia, para el histórico partido.

Tuvo una buena presentación ante Uruguay en un partido amistoso celebrado ayer en el Bukit Jalil National Stadium de Kuala Lumpur, Malasia, en el marco de la fecha FIFA de octubre. A pesar de ello, el seleccionado quisqueyano cayó por la mínima diferencia 1-0. La Selección Dominicana plantó cara ante la bicampeona del mundo y estuvo cerca de obtener un resultado positivo con la presencia de 7,777 aficionados. Dominicana avisó desde el primer minuto con servicio de Júnior Firpo desde la izquierda para Dorny Romero, quien se levantó de buena manera.

Los uruguayos tuvieron una oportunidad de peligro a los 11’ minutos cuando desde la banda izquierda salió un pase a ras de vegetación que Luciano Rodríguez remató de primera desviado.

Cuando se cumplía la media hora de partido, Romero cortó un pase en territorio propio y por el pasillo central, que originó una contra importante junto a Edarlyn Reyes por el costado izquierdo, pero el pase final para Dorny se quedó un poco atrás, lo que evitó el mano a mano con Cristopher Fiermarìn.

En el arranque del complemento, minuto 49’, Heinz Morschel robó una pelota sobre el carril derecho de la primera zona uruguaya, descargó para Ureña quien pasó filtrado al área, pero la zaga despegó al tiro de esquina, durante el choque ayer.