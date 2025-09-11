República Dominicana condena ataque de Israel en territorio de Catar

El Gobierno de la República Dominicana expresó su enérgico rechazo al ataque perpetrado por Israel en territorio del Estado de Catar, calificando el hecho como una violación a la soberanía nacional catarí y al derecho internacional.

A través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería reafirmó su compromiso con la paz y el respeto entre naciones, subrayando que la única vía legítima para resolver los conflictos internacionales es mediante el diálogo sostenido y tesonero.

“República Dominicana está convencida de que la única vía para lograr la paz y resolver de manera duradera los conflictos entre Estados, es a través del diálogo”, señala el comunicado.

La postura dominicana se suma a las voces internacionales que han manifestado preocupación por el incremento de tensiones en Medio Oriente, especialmente en momentos donde se requiere mayor cooperación diplomática para evitar una escalada de violencia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su llamado al respeto del derecho internacional y a la búsqueda de soluciones pacíficas que garanticen la estabilidad

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

