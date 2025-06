República Dominicana debe promover la paz, inversiones y empleos en Haití

La concreción de una misión pacificadora en Haití, que elimine el problema de las pandillas, asegurando estabilidad política que a su vez garantice la inversión y el empleo debería ser el objetivo del Gobierno dominicano, a juicio de Humberto Cristian, Economista y miembro de la Unidad de Estudios de Haití. del Centro de Estudios P. Alemán, de la PUCMM.

En el artículo “Las políticas migratorias basadas en emociones y su impacto en la vida de la nación”, Cristian entiende que las medidas que se están aplicando para el control de la migración haitiana en la República Dominicana, por sí solas no aseguran que, a mediano o largo plazo, el país no vuelva no tener dificultades, ya que la tasa de natalidad en Haití es mucho más alta.

“Y si a eso le sumamos la imposibilidad de lograr un clima de seguridad sin las bandas, con estabilidad política y económica, en diez o quince años la situación puede ser aún mucho más problemática que ahora”.

Afirma que hay acciones que el Gobierno dominicano está tomando o debe tomar que son realmente necesarias para resolver la crisis haitiana, que es también una crisis dominicana debido a su impacto de este lado de la frontera.

Indica que para alcanzar la misión de paz en Haitíse rquieren alianzas internacionales que provean apoyo político, financiero y los medios necesarios para que el Consejo Presidencial de Transición logre el control del territorio haitiano, y en la medida de lo posible, el monopolio de la fuerza.

Consideró que los partidos y asociaciones patrióticas locales no toman en cuenta lo vinculado que están sectores de la economía dominicana a la mano de obra haitiana, o si lo saben, no les importa.

Indicó que dicha mano de obra, considerada barata (que realmente no lo es, al menos en el sector construcción) y abundante, impide la aplicación de avances tecnológicos en algunas áreas, como está ocurriendo con la siembra y cosecha del arroz.

“Cualquier proceso de nacionalización y mecanización tomará tiempo, y no podemos cerrar la económica en lo que esos procesos dan resultado.

Cristian apunta que otro asunto a tomar en cuenta ,es que Haití es nuestro segundo socio comercial para exportaciones nacionales y reexportación.

Un negocio y una guerra

Indica que la aplicación de la ley migratoria estuvo por mucho tiempo desatendida, debido a que se convirtió en un negocio muy lucrativo, pero delictivo, para funcionarios civiles y militares en la frontera y el resto del país.

Apunta que la presión mediática de los partidos de derecha y los movimientos patrióticos, luego del éxito logrado al movilizar al Gobierno con el tema del Hoyo de Friusa, así como con las parturientas haitianas y, antes de eso, al cierre de la frontera con el tema del canal de Juana Méndez–, ahora ha iniciado una campaña en la cual se habla de una guerra patriótica contra Haití.

Agrega que eso indica que ya es tiempo de pensar fríamente y dejar de seguir las indicaciones y presiones de esas organizaciones antes de que se incurra en un error histórico. “Una cosa es cerrar la frontera por el canal de Juana Méndez, lo cual produjo ganancias políticas, pero pérdidas económicas para muchos comerciantes, y otra muy diferente sería hacer caso a los que promueven una guerra contra Haití”.

Deplora que esos partidos y movimientos no dirigen su atención a las causas de la abundante migración como son los problemas políticos, económicos, de seguridad y sociales de Haití, así como negocios con el tráfico y extorsión de personas en condición migratoria irregular que hacen funcionarios dominicanos.

Afirma que aunque la nueva política del Gobierno ha logrado reducir significativamente este tráfico delictivo, esto se ha convertido en una cultura, así que hay mucho por hacer aún.

Critica que los movimientos patriotas hablan de guerra sin preguntarse cuales son los objetivos de la misma si exterminio o ocupación permanente.

“No creo que hayan pensado en una estrategia de salida, en caso de que eso suceda. Puras emociones y utilización de estas como herramienta de control político y para asegurar relevancia”, concluye Cristian en su artículo.