República Dominicana deja su huella en Kingston con imponente mural realizado por Angurria

Kingston, Jamaica. La Embajada de la República Dominicana en Jamaica develó una imponente

obra mural en el corazón del distrito artístico de Kingston, como símbolo vivo del histórico hermanamiento entre las ciudades capitales de Santo Domingo y Kingston, suscrito en junio de

2023 bajo el liderazgo de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el entonces alcalde

de Kingston, Delroy Williams.

La iniciativa se enmarca en la agenda conmemorativa del 60.º aniversario del establecimiento de

relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Jamaica, y representa uno de los

proyectos más emblemáticos impulsados por la embajadora dominicana en Kingston, Angie Martínez, desde el inicio de su gestión.

Ubicada en la famosa intersección de Water Lane y Peter’s Lane, la obra titulada «Un solo latido.

Dos naciones. Un solo Caribe», fue creada por el destacado artista dominicano Ángel Luis Peralta Figueroa, conocido internacionalmente como Angurria, cuyos famosos murales, desde Estados

Unidos hasta América Latina han celebrado con fuerza, alma y orgullo la identidad afrocaribeña. Lo acompañaron el también talentoso muralista dominicano José Doñe Berroa (Shak), responsable de la ejecución técnica, y el muralista jamaicano Keddon Savage, cuyo vibrante uso

del color ancló el mural en el ritmo visual y emocional de Kingston.

En la obra artística, una mujer jamaicana con rastas aparece rodeada de símbolos nacionales, el

bongó Nyabinghi, el Doctor Bird y la flor Lignum Vitae; mientras que, al otro extremo, una mujer dominicana en rolos evoca la calidez cotidiana del barrio dominicano, acompañada por la tambora, la cigua palmera y la flor de Bayahíbe. Ambas figuras emergen de un mismo paisaje tropical al amanecer, recordando que, aunque distintas, estas patrias comparten la misma luz, el

mismo mar y espíritu de resistencia y alegría.

El acto de inauguración contó con la asistencia de autoridades gubernamentales jamaicanas,

embajadores, miembros del cuerpo diplomático, empresarios, artistas, líderes comunitarios y

representantes de la comunidad dominicana residente en Jamaica, quienes se unieron para

celebrar este nuevo hito de la Embajada Dominicana en Jamaica.

Durante la ceremonia, la embajadora Angie Martínez Tejera explicó que esta visión nació en 2021, al inicio de su misión en Jamaica, y se basó en la convicción de que la diplomacia debe ser

también un puente humano a través del arte, la cultura y la creatividad.

Hoy hacemos realidad otro sueño. La embajada trae lo mejor de la República Dominicana a

Kingston y deja su huella en la hermosa tierra de Bob Marley. Felicitamos a Angurria por este

hermoso tributo a nuestras tierras y a nuestra condición femenina. Porque, como siempre digo, Jamaica y la República Dominicana son mujeres».

La obra fue posible gracias al decidido respaldo del Ayuntamiento de Kingston, que cubrió el 70 %

de los costos, y al acompañamiento estratégico de la organización Kingston Creative, liderada por

la visionaria Andrea Dempster Chung, quien expresó: «Este mural es mucho más que una obra de arte: es un puente entre culturas, una celebración

de nuestra identidad caribeña compartida y un símbolo de lo que podemos lograr cuando colaboramos con visión y respeto mutuo.

Agradecemos profundamente a la Embajadora Angie

Martínez por confiar en Kingston Creative y por dejarnos ser parte de este legado que vivirá por

generaciones.”

El alcalde de Kingston, Andrew Swaby, valoró por su parte el impacto del proyecto: «Este mural

es un brillante ejemplo del legado duradero del hermanamiento de ciudades de Santo Domingo

y Kingston. Nos alegremos anunciar que esta iniciativa será reciprocada y que próximamente

realizaremos en Santo Domingo un mural de Jamaica en un espacio designado por nuestra

homologa, la Alcaldesa Carolina Mejía. Extiendo mi sincera gratitud a la embajadora Angie

Martínez Tejera por su incansable apoyo, energía y liderazgo, y reconozco a mi predecesor, Delroy Williams, por iniciar esta fructífera relación, así como a Kingston Creative por su constante

respaldo.”

Angurria, por su parte, definió la experiencia como un homenaje visual a la hermandad entre

ambos países: «Este proyecto nace bajo la iniciativa de la Embajada como un símbolo del

profundo lazo cultural y humano entre ambos países. Impulsado con sensibilidad y visión por la embajadora Angie Martínez, representa un acto de unión, de reconocimiento mutuo y de

celebración compartida.”

La embajadora Martínez concluyó la ceremonia con palabras que sellaron el espíritu del acto: «Qué este mural nos recuerde cada día la belleza que surge cuando las naciones eligen crear, no

competir; colaborar, no dividir. Como decía Bob Marley, ‘una cosa buena de la música es que

cuando te golpea, no te duele’; y yo agregaría que lo mismo ocurre con el arte: cuando habla

desde el alma, nunca se borra. Qué este mural inspire, conecte y perdure por siempre al ritmo

de dos naciones caribeñas que comparten el mismo sonido. One love.”