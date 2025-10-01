República Dominicana dice no invitará Cuba, Nicaragua y Venezuela

Cancillería de la República Dominicana

La Cancillería de la República Dominicana informó este martes la decisión del Gobierno de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas que se celebrará el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, en el este del país.

En un comunicado, la Cancillería precisó que al asumir la presidencia pro tempore en 2023, el Gobierno dominicano anunció que dicha cumbre sería inclusiva, “propósito que procuramos honrar”, sin embargo, “frente al contexto actual de polarización política, hemos decidido priorizar el éxito del encuentro, extendiendo la invitación al mayor número posible de países».

En ese sentido, “la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que, por diversas razones, han decidido no formar parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas, constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro”, afirmó la nota publicada en la página web de la Cancillería.

En otras ocasiones, cuando República Dominicana fue país anfitrión de la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo en 2023, o de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Bávaro en 2017, “dichos países fueron invitados y participaron plenamente”, agregó la nota. La decisión de no invitarlos en esta ocasión, “responde a un criterio estrictamente multilateral”, señaló la Cancillería dominicana.

