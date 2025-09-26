República Dominicana, en estado de alerta casi total por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este viernes que mantiene cinco provincias en alerta roja, 11 en amarilla y 14 en verde, debido a las intensas lluvias que afectan gran parte del territorio nacional, generadas por una activa onda tropical y la incidencia de una vaguada.
Según informó la institución a través de un boletín, en alerta roja se encuentran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.
Mientras que María Trinidad Sánchez, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Samaná, San Juan, Hato Mayor, Monte Plata, Barahona y Pedernales permanecen en alerta amarilla.
En tanto, en alerta verde figuran La Vega, Monseñor Nouel, Peravia, Sánchez Ramírez, Montecristi, Santiago, Dajabón, Bahoruco, Santiago Rodríguez, Espaillat, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata e Independencia.
Cabe destacar que, hasta el momento, el COE no ha emitido nivel de alerta únicamente para las provincias Hermanas Mirabal y Duarte.
Informe del tiempo
Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que el fenómeno continúa provocando aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Medio nublado a nublado con aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|29/31
|21/23
|Puerto Plata
|Medio nublado a nublado con locales aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|30/32
|23/25
|Duarte
|Medio nublado a nublado con locales aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|29/31
|23/25
|Constanza
|Nublado con lluvias moderadas a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|26/28
|13/15
|Peravia
|Nublado con lluvias moderadas a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|30/32
|22/24
|San Pedro de Macorís
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|24/26
|21/23
|La Romana
|Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|31/33
|21/23
|La Vega
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|29/31
|20/22
|Monseñor Nouel
|Nublado con aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|28/30
|21/23
|San Cristóbal
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|27/29
|21/23
|Samaná
|Nublado con aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|27/29
|22/24
|Monte Cristi
|Nublado con aguaceros moderados en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|33/35
|23/25
|Azua
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|26/28
|21/23
|San Juan
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|28/30
|18/20
|Barahona
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|28/30
|21/23
|La Altagracia
|Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
|30/32
|23/25
Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Jonnathan Feliz.