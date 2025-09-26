República Dominicana, en estado de alerta casi total por lluvias

Lluvias en SD / Foto: Alexis Monegro

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este viernes que mantiene cinco provincias en alerta roja, 11 en amarilla y 14 en verde, debido a las intensas lluvias que afectan gran parte del territorio nacional, generadas por una activa onda tropical y la incidencia de una vaguada.

Según informó la institución a través de un boletín, en alerta roja se encuentran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

Mientras que María Trinidad Sánchez, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Samaná, San Juan, Hato Mayor, Monte Plata, Barahona y Pedernales permanecen en alerta amarilla.

En tanto, en alerta verde figuran La Vega, Monseñor Nouel, Peravia, Sánchez Ramírez, Montecristi, Santiago, Dajabón, Bahoruco, Santiago Rodríguez, Espaillat, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata e Independencia.

Cabe destacar que, hasta el momento, el COE no ha emitido nivel de alerta únicamente para las provincias Hermanas Mirabal y Duarte.

Informe del tiempo

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que el fenómeno continúa provocando aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
SantiagoMedio nublado a nublado con aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.29/3121/23
Puerto PlataMedio nublado a nublado con locales aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.30/3223/25
DuarteMedio nublado a nublado con locales aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.29/3123/25
ConstanzaNublado con lluvias moderadas a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.26/2813/15
PeraviaNublado con lluvias moderadas a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.30/3222/24
San Pedro de MacorísNublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.24/2621/23
La RomanaIncrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.31/3321/23
La VegaNublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.29/3120/22
Monseñor NouelNublado con aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.28/3021/23
San CristóbalNublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.27/2921/23
SamanáNublado con aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.27/2922/24
Monte CristiNublado con aguaceros moderados en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.33/3523/25
AzuaNublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.26/2821/23
San Juan Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.28/3018/20
BarahonaNublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.28/3021/23
La Altagracia                       Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.30/3223/25

Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Jonnathan Feliz.

