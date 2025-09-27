República Dominicana entre países con más libertad económica AL

  • EFE
República Dominicana entre países con más libertad económica AL

República Dominicana. EFE

Ciudad de Panamá. EFE.

Costa Rica es el país de América Latina con la mayor libertad económica, seguido de Chile, Panamá, Guatemala y R. Dominicana, según el informe 2025 elaborado por el Instituto Fraser, un centro de investigación de Canadá.

El Informe Anual de Libertad Económica del Mundo del Instituto Fraser mide la libertad económica en base a una puntuación de 10 (máxima libertad) a 0 (mínima libertad). Lo hace utilizando 45 componentes agrupados en cinco áreas- tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, dinero sano, libertad para comercio internacional y regulación.

Costa Rica es, según el informe de 2025 – que se elaboró con datos de 2023 – el país de América Latina y el Caribe mejor posicionado a nivel mundial (14) y el primero de la región, con puntuación de 7.85, lo que lo sitúa en grupo denominado “más libertad”.

  Puedes leer: Cuba expresa deseo ampliar relación con República Dominicana

Por detrás de Costa Rica, en América Latina se ubican Chile (puesto 26 en el mundo) con 7.65 puntos; Panamá (27) con 7.64; y Guatemala (28) con 7.62 puntos. La República Dominicana con 7.37 puntos y el puesto 47 en el mundo, se ubica como la quinta economía con más libertad de América Latina.

