República Dominicana exigirá visas de turismo a venezolanos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana emitió ayer, lunes, una resolución que establece el requerimiento de visa de turismo para los venezolanos.

La medida se aplicará a partir del 16 de diciembre, informó la entidad en un comunicado. El documento será requerido en los puertos y aeropuertos, y deberá expedirse a través de las misiones consulares correspondientes.

Estarán exentos del requisito quienes sean titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales, y quienes posean visado estadounidense, Schengen (26 países europeos), canadiense o británico, agrega la resolución firmada por el canciller dominicano Miguel Vargas.

Quienes posean alguno de estos visados podrán ingresar mediante el pago de una tarjeta de turista y presentando su documento de viaje, “siempre y cuando su visita al país tenga fines turísticos”.

Hasta ahora los ciudadanos venezolanos no requieren visa de turista para ingresar. Sólo deben comprar una tarjeta turística –que puede adquirirse en el aeropuerto– y pagar un impuesto al regresar a su país con base en el tiempo que permanecieron aquí. Desde hace varios años, República Dominicana ha sido una de las opciones más económicas y viables para los venezolanos que buscan huir de la crisis que viven.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que el número de venezolanos en el extranjero aumentó de 700,000 a más de 1,600,000 entre 2015 y 2017. En América Central y el Caribe, el número se duplicó de 50,000 en 2015 a casi 100,000.

En septiembre de este año, el presidente del Movimiento de Venezolanos Viviendo en República Dominicana (Moverd), José Alberto Pérez, informó que unos 30,000 compatriotas suyos residen en la isla. De éstos calcula que el 97% reside sin autorización debido a que han agotado el tiempo para el que se les permitió entrar.

Muchos de los venezolanos que viajan al país caribeño lo hacen de manera transitoria y por poco tiempo, ya que aquí pueden adquirir productos de primera necesidad y medicamentos que no encuentran en su país. Dominicana no les pone importantes limitaciones para llevarlos en sus equipajes.