República Dominicana extradita a hombre que escapó de cárcel de Puerto Rico

  • EFE
República Dominicana extradita a hombre que escapó de cárcel de Puerto Rico

Francisco Alberto Cedeño Amparo, fuente externa.


El Servicio de Alguaciles de EEUU anunció ayer la extradición desde República Dominicana de Francisco Alberto Cedeño Amparo, un asesino convicto sentenciado a 114 años de prisión que escapó de Puerto Rico.

Cedeño Amparo será trasladado a Puerto Rico para cumplir el resto de su condena, según el comunicado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El hombre fue sentenciado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por el apuñalamiento fatal de un hombre y el intento de asesinato de una mujer durante un incidente ocurrido el 12 de diciembre 2008.

El día de su sentencia escapó mientras era trasladado al tribunal y huyó a República Dominicana. En 2016, el Grupo de Trabajo contra Delincuentes Violentos del Servicio de Alguaciles en Puerto Rico asumió la responsabilidad del caso y localizó y arrestó a Cedeño Amparo.

Puede leer: Mató a sus dos hijos y los escondió en valijas: historia de un horrible crimen

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

El arte de escribir sobre la lucha de clases en la República Dominicana
El arte de escribir sobre la lucha de clases en la República Dominicana
25 septiembre, 2025
República Dominicana extradita a hombre que escapó de cárcel de Puerto Rico
República Dominicana extradita a hombre que escapó de cárcel de Puerto Rico
25 septiembre, 2025
Enseñen dicción en las escuelas
Enseñen dicción en las escuelas
24 septiembre, 2025
Tomar decisiones sobre Haití antes de octubre 2
Tomar decisiones sobre Haití antes de octubre 2
24 septiembre, 2025
Buscan crear Ministerio Seguridad Ciudadana en República Dominicana
Buscan crear Ministerio Seguridad Ciudadana en República Dominicana
24 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

No, la violencia sexual no es una moda

No, la violencia sexual no es una moda

Turismo de bienestar y salud, otra de las fortalezas de la economía dominicana

Turismo de bienestar y salud, otra de las fortalezas de la economía dominicana

Inteligencia emocional de Juan Soto

Inteligencia emocional de Juan Soto

Edición impresa, martes 23 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 23 de septiembre de 2025

La paz y la armonía no están de moda

La paz y la armonía no están de moda

Edición Impresa, miércoles 24 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 24 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo