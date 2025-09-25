República Dominicana extradita a hombre que escapó de cárcel de Puerto Rico



El Servicio de Alguaciles de EEUU anunció ayer la extradición desde República Dominicana de Francisco Alberto Cedeño Amparo, un asesino convicto sentenciado a 114 años de prisión que escapó de Puerto Rico.

Cedeño Amparo será trasladado a Puerto Rico para cumplir el resto de su condena, según el comunicado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El hombre fue sentenciado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por el apuñalamiento fatal de un hombre y el intento de asesinato de una mujer durante un incidente ocurrido el 12 de diciembre 2008.

El día de su sentencia escapó mientras era trasladado al tribunal y huyó a República Dominicana. En 2016, el Grupo de Trabajo contra Delincuentes Violentos del Servicio de Alguaciles en Puerto Rico asumió la responsabilidad del caso y localizó y arrestó a Cedeño Amparo.

