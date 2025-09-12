República Dominicana extradita a tres dominicanos a EE.UU.

Los extraditados. Fuente externa.

Los extraditados. Fuente externa.

  Santo Domingo, (EFE).-  Las autoridades dominicanas extraditaron a los Estados Unidos a tres dominicanos acusados de narcotráfico y homicidio en Nueva York, informó ayer la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de la República Dominicana.

La operación fue llevada a cabo a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), apoyados por Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), señaló la DNCD en un comunicado.

Ricardo Cruz Ortiz, Yenssy Darines Cruz Ortiz y Andrés Ramírez, quien también se identifica como Luis Ernesto Pérez Dipegal, fueron trasladados por aquí de la DNCD al Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde abordaron un vuelo comercial con destino a Estados Unidos.

Ricardo y Darines Cruz Ortiz están acusados de venta criminal de una sustancia controlada en segundo grado, en violación de la ley penal de Nueva York. Pérez Dipegal es requerido por un tribunal Supremo del Estado de Nueva York, que le acusa de tentativa para cometer homicidio en segundo grado, agresión en primer grado y posesión delictiva de un arma de fuego en segundo grado.

