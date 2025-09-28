República Dominicana lidera la Protección al Consumidor en reunión del ICPEN 2025

El próximo 30 de septiembre de 2025, la República Dominicana será escenario de un hito histórico: la celebración del evento anual de la Red Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación de la Ley (ICPEN). Con la participación de más de 70 países, este encuentro internacional no solo refuerza la importancia de la protección al consumidor, sino que también coloca al país en el centro de la atención mundial.

Un Liderazgo con Responsabilidad Global

La elección del Director Ejecutivo de Pro Consumidor como presidente del ICPEN constituye un reconocimiento al trabajo realizado en defensa de los consumidores en la República Dominicana. Este nombramiento es más que un honor; es una responsabilidad que implica liderar la agenda internacional en un contexto donde los retos del comercio digital, la inteligencia artificial y la sostenibilidad demandan respuestas efectivas y coordinadas.

Beneficios para la República Dominicana

La realización del ICPEN 2025 en suelo dominicano traerá múltiples beneficios. Durante varios días, el país será un laboratorio de ideas y experiencias en el que se compartirán buenas prácticas y se diseñarán estrategias para enfrentar los desafíos del consumo global. Este evento fortalece la imagen internacional de la República Dominicana como un referente en materia de protección al consumidor, lo que puede traducirse en mayor confianza para inversionistas, mejor posicionamiento en foros internacionales y un impulso en la consolidación de políticas públicas más innovadoras e inclusivas.

Compromiso con los Consumidores

El liderazgo dominicano en este foro global demuestra que el trabajo basado en integridad, transparencia y vocación de servicio puede generar un impacto más allá de las fronteras. Este logro no solo pertenece a las autoridades, sino también a la ciudadanía que reclama el respeto a sus derechos y al equipo de profesionales de Pro Consumidor que hacen posible esta gestión.

El ICPEN 2025 será una oportunidad única para reforzar la cooperación internacional, fomentar la educación sobre el consumo responsable y consolidar un futuro más justo y equitativo para los consumidores del mundo.

Un Futuro con Más Derechos y Oportunidades

El 30 de septiembre de 2025 no será solo la fecha de un evento, sino el inicio de una nueva etapa en la que la República Dominicana asume un papel protagónico en la protección de los consumidores a nivel mundial. Con este compromiso renovado, el país se proyecta como un líder regional y global en la defensa de los derechos de los ciudadanos.

¡Bienvenidos al ICPEN 2025, bienvenidos a República Dominicana!