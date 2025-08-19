República Dominicana liderará el Concurso Global de Protección al Consumidor del Banco Mundial

El Banco Mundial realizará el primer Concurso Global de Protección de los Consumidores, el cual se llevará a cabo en el marco del encuentro la Red Internacional de Protección y Cumplimiento de la Protección del Consumidor (ICPEN) que se celebrará en el país del 30 de septiembre al 3 de octubre de este año.

La información la dio a conocer el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y presidente de ICPEN, Eddy Alcántara, durante una reunión virtual que sostuvo con homólogos de diferentes países.

El funcionario explicó que la República Dominicana encabezará el jurado del certamen, que evaluará propuestas provenientes de distintos países en tres áreas temáticas: Gestión de Casos, Estrategias de Comunicación Efectivas e Iniciativas Innovadoras de Investigación de Mercados.

Resaltó que, esta designación coloca a la República Dominicana en un papel protagónico dentro de un evento de alcance global.

Eddy Alcántara

“Para nosotros es un honor que nuestro país, a través de la presidencia de ICPEN, participe como juez en un concurso de esta magnitud”, dijo.

En ese sentido, manifestó que esto reafirma un compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores y consolida al país como referente regional de protección al consumidor.

El concurso contará con criterios establecidos para la selección de un ganador por cada categoría, así como la posibilidad de otorgar menciones honoríficas a iniciativas sobresalientes.

Además, incluirá la presentación oficial de los ganadores junto a representantes del Banco Mundial, la producción de material audiovisual y la entrega de trofeos.

La ceremonia de premiación se desarrollará dentro de la agenda de ICPEN, con un espacio especial de 20 minutos para la presentación de los ganadores y un mensaje sobre las iniciativas premiadas.

Recordó que al encuentro de la Red Internacional de Protección y Cumplimiento de la Protección del Consumidor, que se llevará a cabo en Santo Domingo, ya han confirmado su asistencia cerca de 80 países de los cinco continentes.

Alcántara dijo que este evento será de gran trascendencia para la defensa de los consumidores de todo el mundo, dado que en el mismo se abordarán temas clave con miras a proteger a las personas consumidoras de todo el mundo.