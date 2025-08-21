República Dominicana prepara su gran participación en Expo 2030 Riyadh

Riad.- El embajador de la República Dominicana ante el Reino de Arabia Saudita, Andy Rodríguez Durán, visitó al director ejecutivo encargado de supervisar el desarrollo y las operaciones de la Expo 2030 Riyadh, Talal bin Hussein Al-Marri, quienes abordaron la participación de la nación caribeña en este evento mundial.

La exposición será una plataforma global donde países, organizaciones y personalidades se reunirán para explorar ideas transformadoras y dar forma a soluciones para un futuro mejor.

Durante el encuentro y recorrido con el CEO Talal bin Hussein Al-Marri y los miembros de su equipo de trabajo, el diplomático Rodríguez Durán recibió informaciones sobre los preparativos de esta importante actividad y abordó las oportunidades de colaboración para una exitosa asistencia de la República Dominicana en esta transcendental cita universal.

Expo 2030 Riyadh se celebrará del 1 de octubre del 2030 al 31 de marzo del 2031 en la capital Riad en un recinto de seis millones de metros cuadrados, diseñado para recibir a más de 40 millones de visitantes.

Considerada una de las exposiciones más ambiciosas de la historia, busca fomentar el diálogo global, la innovación y el intercambio cultural, dejando un legado duradero más allá de las fronteras del Reino.

El tema central es «Previsión para el mañana», un llamado a impulsar el progreso global mediante la visión, la innovación y la colaboración.

Basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Visión Saudita 2030, este tema cobra vida a través de sus subtemas: Tecnología Transformadora, Soluciones Sostenibles y Personas Prósperas. Estos no son ideales abstractos, reflejan la transformación vivida de Arabia Saudita y su ambición de convertir la visión en un impacto duradero.

La exposición se alinea con la Visión 2030 de Arabia Saudita que tiene como objetivo diversificar la economía, desarrollar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida.