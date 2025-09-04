República Dominicana presenta oportunidades de inversión en Foro de Negocios en Beijing

La República Dominicana celebró con éxito en Beijing el Foro de Negocios de la República Dominicana, encabezado por representantes oficiales del país y centrado en el clima de inversión y las oportunidades de cooperación. El evento, organizado por la Embajada de la República Dominicana en China, atrajo a numerosas empresas chinas y se consolidó como una plataforma clave para profundizar los vínculos económicos y comerciales entre ambos países, a siete años del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Durante la actividad, Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y Su Excelencia José Julio Gómez, embajador dominicano en China, resaltaron que el país es la mayor economía del Caribe y una de las de más rápido crecimiento en América Latina, con una proyección de crecimiento del PIB de 4.0% en 2025 y 4.8% en 2026. El Banco Mundial prevé que en los próximos años la nación mantendrá un crecimiento promedio anual de 4.3%.

En ese sentido, Biviana Riveiro presentó las oportunidades comerciales y de inversión ante los empresarios de China. “Seguimos creando conexiones estratégicas con el objetivo de mantener el crecimiento de la economía de nuestro país”.

Las exportaciones dominicanas hacia China continúan consolidándose como un pilar estratégico dentro de la diversificación de mercados. En 2024, las ventas de productos dominicanos hacia este destino alcanzaron los US$325.8 millones, lo que representa un notable crecimiento interanual de 34.9% respecto a 2023. La canasta exportadora estuvo liderada por minerales de cobre, tabaco en rama e instrumentos médicos, productos que han fortalecido la presencia del país en uno de los mercados más competitivos del mundo.

En el período enero-julio de 2025, las exportaciones totalizaron US$187.1 millones, confirmando la creciente inserción de bienes dominicanos de alto valor agregado. Este dinamismo refleja no solo la competitividad de la oferta nacional, sino también la importancia de China como socio comercial clave, ofreciendo amplias oportunidades para la expansión de las exportaciones dominicanas en sectores estratégicos.

De igual manera, gracias a su estabilidad política y económica, su ubicación estratégica y un marco legal robusto, la República Dominicana ofrece a los inversionistas acceso preferencial a un mercado de más de 1,200 millones de consumidores a través de seis acuerdos de libre comercio. Actualmente, el país cuenta con más de 90 parques de zonas francas que albergan más de 850 empresas, cuyas exportaciones de mercancías alcanzaron un récord histórico en 2024, con un valor de US$12,925 millones. Este monto refleja un crecimiento interanual del 8.3% en comparación con 2023, con destino a 143 países.

La cooperación entre China y República Dominicana ya muestra resultados concretos, con empresas chinas operando en zonas francas dominicanas y generando más de 10,000 empleos directos e indirectos.

En este contexto, el país caribeño presentó sus metas estratégicas hacia 2036: expandir las zonas francas, crear 100,000 nuevos empleos, duplicar el PIB y alcanzar un ingreso per cápita de 22,000 dólares.

El foro promovió oportunidades de cooperación en tres sectores clave: turismo, energía y tecnología:

• Turismo: La República Dominicana fue el primer país del mundo en recuperar los niveles de llegada de turistas previos a la pandemia. Para 2025 se proyecta recibir 12 millones de visitantes y captar inversiones anuales superiores a los US$ 1,200 millones en el sector.

• Energía: El país proyecta que para 2030 el 30% de su matriz energética provenga de fuentes renovables, lo que representa más del 57% de la inversión del Caribe en esta área.

• Tecnología: La nación busca impulsar el desarrollo en inteligencia artificial y en la industria de los semiconductores, tomando como referencia la experiencia de China para consolidar un ecosistema de innovación.

En los últimos cinco años, el comercio bilateral ha superado los US$ 21,000 millones. Con miras a fortalecer aún más estas relaciones, la República Dominicana ha implementado medidas de facilitación de herramientas como la Ventanilla Única de Inversión (VUI) y la Guía de Inversión en idioma chino, invitando a las empresas chinas a establecerse en el país como socios estratégicos de largo plazo para explorar conjuntamente el potencial del mercado caribeño.