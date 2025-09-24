República Dominicana registra mayor índice de libertad de prensa entre 19 países de América Latina evaluados

La República Dominicana está registrada como el país que disfruta el mayor índice de libertad de prensa, de 19 países latinoamericanos evaluados en 2025, conforme un estudio de la institución Latinometrics, citando como fuente a Reporteros Sin Fronteras un acreditado gremio periodístico que opera en todo el mundo

La entidad, que mide las nuevas tendencias y oportunidades de negocios en la región y tiene sede en Nueva York, establece que Dominicana se encuentra en el primer lugar en libertad de prensa, seguida por Chile, Brasil y Panamá, asó como de Costa Rica, Uruguay, Colombia, México, Paraguay y Ecuador.

También están Guatemala, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Cuba, que se encuentran al final de la lista.

A lo largo de sus 5 años de gobierno el presidente Luis Abinader ha defendido el respeto al ejercicio periodístico plural, creando y manteniendo desde hace más de dos años el espacio La Semanal con la Prensa, en el que expone importantes temas de la agenda nacional y se somete a preguntas abiertas de representantes de la prensa nacional.

También apoya con entusiasmo y participa en la entrega del Premio a la Libertad de Prensa Periodista RD-UNESCO 2025, organizado por el Colegio Dominicano de Periodistas, con representación de la Misión Permanente de República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y el respaldo del estatal Banco de Reservas.

RD sobresale en otros avances

En otro aspecto en que RD sobresale es en la Situación de gobernabilidad social, en el que también ocupa el primer lugar, mientras que en Puntuación general queda en segundo lugar, sólo debajo de Costa Rica, igual que en Situación Legal; en Contexto económico registra el tercer lugar entre los 19 países.

Respecto al tema seguridad se le asigna la posición 10 dentro del grupo de países evaluados.

