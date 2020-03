República Dominicana registra segundo caso importado de coronavirus

La República Dominica registró hoy un segundo caso importado de coronavirus o Covid-19, correspondiente a una ciudadana canadiense de 70 años de edad quien actualmente se encuentra en una sala de aislamiento en el hospital militar Ramón de Lara, según informó el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas.

Sánchez Cárdenas explicó que la extranjera llegó al país el pasado 25 de febrero sin presentar síntomas, por el aeropuerto de La Romana. Llegó en compañía de su esposo quien permanece asintomático.

El funcionario dijo que fue el día 28 cuando la señora presentó sintomatología propia de la enfermedad en el hotel donde se encontraba alojada, en Bayahíbe, por lo que se procedió a aplicar el protocolo de lugar.

Resaltó que actualmente se sigue el mismo procedimiento epidemiológico que en el caso anterior, consistente en un levantamiento del mapa de contacto para identificar la lista de viajeros en el vuelo, “la posición que ocupaba durante el vuelo, quién la atendió en Migración, las personas que la acompañan, las atenciones en el hotel, entre otros”.

“En fin, todo ese proceso se repite con cada caso de estos que estamos teniendo, de manera que tendremos en poco tiempo completada la plantilla básica de contacto que ha tenido”, dijo.

En relación con el esposo, el ministro Sánchez Cárdenas señaló que permanece asintomático, pero que están tomando las medidas necesarias que se adoptan en el mapa de contacto de la paciente, siendo él uno de los primeros por tener una relación directa con la afectada.

Insistió en que tanto este caso de la canadiense como el primero,correspondiente al ciudadano italiano, son importados, lo que significa que no es de circulación nacional. “Nosotros no tenemos, hasta tanto no se demuestre, circulación nacional del virus. Por eso se habla al nivel del lenguaje de la Organización Mundial de la Salud, de casos importados”.

Llamado. Sánchez Cárdenas dijo que ante este nuevo caso en el país, las medidas preventivas continúan siendo las misas, al igual que las fuentes de información que son los organismos oficiales, y no los rumores en las redes sociales.

“El llamado a que se acojan a las informaciones de las autoridades competentes y no seguir en rumbo de los rumores y otros tipos de cosas”.

El ciudadano italiano registrado como el primer caso importado llegó al país el 22 de febrero y desarrolló los síntomas el 28 de ese mismo mes. Se encuentra en observación en el Ramón de Lara.