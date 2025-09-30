República Dominicana se consolida como el destino número uno del Caribe para los españoles

Punta Cana– República Dominicana se ha consolidado como el país más visitado del Caribe. En 2024, según cifras del Ministerio de Turismo, llegaron al país 11,1 millones de visitantes internacionales, un 9 % más que el año anterior. De estos, 8,5 millones arribaron por vía aérea, situando al destino por delante de Jamaica, Cuba o Bahamas como líder regional. Entre ellos, 182.000 fueron de nacionalidad española.

De turistas a propietarios

El atractivo turístico y las oportunidades de inversión inmobiliaria son los principales reclamos para el visitante español. Muchos de los que comienzan viajando como turistas terminan adquiriendo una propiedad en el país.

De acuerdo con datos de Larimar City, proyecto urbanístico impulsado por el grupo español CLERHP, desde enero de 2025 los españoles representan el 23,77 % de los compradores de viviendas, lo que los posiciona como el segundo mercado más relevante, solo por detrás de Estados Unidos, que concentra el 46,48 %.

Este cambio —del turista alojado en hoteles de lujo al propietario— responde a desarrollos urbanísticos que resultan atractivos no solo para inversores internacionales, sino también para familias que planean residir en el país en el futuro.

Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Larimar City & Resort, afirma:

«El comprador español ya supone casi una cuarta parte de nuestra base de clientes. Es un perfil que combina disfrute personal con visión patrimonial y que encuentra en República Dominicana un mercado cercano, competitivo y con gran potencial de rentabilidad».

La Fase 1 de Larimar City contempla 2.200 viviendas actualmente en comercialización, y el proyecto ya ha logrado que numerosos turistas den el paso de convertirse en propietarios.

España, uno de los mercados europeos más fieles

La Junta de Aviación Civil (JAC) confirma que en 2024 viajaron al país 182.089 residentes en España. La estancia media de los visitantes españoles fue de 17 días, más del doble de la media global, que ronda las 8 noches.

Para Felipe Moreno, estas cifras reflejan la fuerte conexión con el destino:

«Muchos españoles comienzan con unas vacaciones, repiten durante varios años y, cuando ya conocen bien el país, deciden dar el paso hacia la compra de una segunda residencia, con un fuerte componente de inversión».

Conectividad aérea, clave para el mercado español

En 2024, más de 91 aerolíneas internacionales operaron en República Dominicana y se registraron 35.000 vuelos internacionales. Desde España existen vuelos diarios a Santo Domingo, además de varias frecuencias semanales a Punta Cana y La Romana, que en conjunto suman 14 vuelos semanales, siendo Madrid el principal punto de salida.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana concentra el 72 % de los vuelos turísticos que recibe el país, consolidándose como la principal puerta de entrada para viajeros internacionales.

Atractivos más allá del sol y playa

Además de sus playas icónicas, República Dominicana cuenta con una infraestructura turística madura: más de 90.000 habitaciones hoteleras y una ocupación media del 72 %, según la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES).

El gasto diario medio de los visitantes extranjeros se situó en 166 dólares en 2024, con una tendencia anual al alza, según datos del Banco Central. A ello se suman el patrimonio histórico y cultural de Santo Domingo, la excelente gastronomía, una amplia red de campos de golf y entornos naturales paradisíacos que enriquecen la experiencia turística, favoreciendo estancias más largas y repetidas.