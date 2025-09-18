República Dominicana se estrena con la opción «Ellas» en Uber para usuarias que deseen conductoras

Uber introdujo nueva opción para el uso de su aplicación en Estados Unidos, que permitirá a las pasajeras solicitar conductoras mujeres. La actualización llega luego de varios intentos de la empresa por lidiar con la prevención de agresiones sexuales en su plataforma y República Dominicana no será la excepción.

La información fue ofrecida por Manuela Bedoya, Gerente de Comunicaciones de Seguridad para Uber en la Región Andina, Centroamérica y Caribe, al indicar que en todo Estados Unidos, mujeres conductoras y viajeras han externado su inquietud de que desean tener la opción de conectar con otras mujeres en sus viajes.

Durante una entrevista especial para el Periódico Hoy, desde el Centro de Excelencia (Coe) ubicado en San José, Costa Rica, señaló que han tomado en cuenta sus opiniones y, en el caso de República Dominicana, las pasajeras podrán activar «Ellas», disponible en la plataforma digital de transporte.

Bedoya explicó que la función permite a las socias conductoras mujeres y no binarias activar una opción para recibir solicitudes de viaje únicamente de usuarias mujeres, lo que les da más control y comodidad al conducir. Esta función puede ser activada o desactivada en cualquier momento desde la aplicación del conductor.

Leer más: ¿Qué es Uber Black? Lo nuevo que trae la plataforma de taxis

¿Cómo funciona «Ellas»?

Activa la función: Las conductoras pueden ir a la configuración de su aplicación, seleccionar «Preferencias» y activar la opción «Ellas».

Conducción con usuarias mujeres: Al activar esta preferencia, la conductora solo recibirá solicitudes de viaje de usuarias que también se identifiquen como mujeres o no binarias.

Flexibilidad: La conductora tiene total flexibilidad para encender o apagar la función «Ellas» en el momento que lo desee, según su comodidad y preferencias de conducción.