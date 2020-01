Republicanos y abogados Trump sin acuerdo si presentan testigos

Citar o no a nuevos testigos en el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que comenzará el martes en el Senado, es uno de los asuntos sobre los que no se ponen de acuerdo los republicanos y los abogados del mandatario, por un lado, y los demócratas, por otro, que este domingo expusieron sus posturas, que parecen irreconciliables.

Los progresistas han insistido en varias ocasiones que quieren que comparezcan nuevos testigos durante el proceso en la Cámara Alta, como el exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton o el jefe interino de Gabinete, Mick Mulvaney, y han expresado sus dudas de que el líder de la mayoría republicana en esa cámara, Mitch McConnell, vaya a hacerlo.

Sin normas y sin calendario.- Hasta el momento, el dirigente conservador no ha publicado una resolución que marque las normas y el calendario del juicio político. Uno de los siete legisladores demócratas que harán de “fiscales” en el proceso, Jason Crown, subrayó ayer a la cadena de televisión CNN la necesidad de que haya testigos. “Todos los testigos relevantes están sobre la mesa. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que hay documentos también. Este no puede ser el primer juicio político de la historia estadounidense en que no hay ni documentos ni testigos”, indicó.

Para poder citar a testigos, los demócratas del Senado necesitarían el apoyo de al menos cuatro republicanos.

Hasta ocho semanas.- En declaraciones a la cadena de televisión Fox News, el senador conservador Ted Cruz auguró que el juicio político podría durar una o dos semanas, pero que podría prolongarse hasta seis, ocho o más, si finalmente la cámara aprueba citar a testigos. De ocurrir finalmente, Cruz consideró que deberían aplicarse unas normas de reciprocidad, es decir, “si la acusación tiene un testigo, la defensa tiene un testigo; si la acusación tiene dos, la defensa tiene dos. Si la acusación llama a John Bolton, la defensa llama a Hunter Biden”.

“Los demócratas están aterrorizados de ver a un testigo como Hunter Biden, porque no quieren escuchar pruebas de corrupción real”, destacó. En diciembre la Cámara Baja aprobó dos cargos políticos contra Trump, abuso de poder y obstrucción al Congreso, por presionar a Ucrania para que investigara a su rival, el exvicepresidente Joe Biden, actual precandidato demócrata a los comicios de este año, y a su hijo Hunter por presunta corrupción en ese país. Cruz lamentó que los demócratas hayan bloqueado a testigos como Hunter Biden durante la investigación en la Cámara Baja para abrir un juicio político y aseguró que esto no pasará en el Senado. Los conservadores también han criticado que durante esas pesquisas en la Cámara de Representantes, donde los progresistas son mayoría, los demócratas no hicieran más presión para citar a testigos clave como Bolton y Mulvaney, recurriendo a los tribunales. A este respecto, el jefe del equipo de “fiscales” del juicio político, Adam Schiff, que lideró la investigación en la Cámara Baja, dijo al canal ABC que esa estrategia tan solo hubiera servido para retrasar el comienzo de lo que se conoce en inglés como “impeachment”.