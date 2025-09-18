Repudian visita de Trump Reino Unido

LONDRES.- AP

El presidente de EEUU, Donald Trump, fue recibido con honores en el Castillo de Windsor ayer, pero fuera de ahí, hubo muchos descontentos con su segunda visita de Estado sin precedentes.

Varios kilómetros de personas marcharon en Londres para protestar por su visita, que incluye un lujoso banquete en su honor ofrecido por el rey Carlos III y una reunión con el primer ministro británico Keir Starmer. El grupo, organizado por la coalición Stop Trump UK, llevaba pancartas que decían «No al racismo, no a Trump» mientras avanzaban hacia el Parlamento. Algunas llevaban pequeñas versiones del enorme globo de Trump bebé, una caricatura anaranjada del líder rubio con un pañal, que causó gran impresión durante su primera visita en junio de 2019.

Otros llevaban carteles que decían «No a Trump, no al fascismo» y «Deshazte de Trump». La multitud abucheó a uno que sostenía un cartel que decía «Amamos a Trump».