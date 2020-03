Repunte Luis Abinader por división PLD

El último sondeo Greenberg-Diario Libre divulgado el día tres para las presidenciales de mayo l5, endosa 52% Luis Abinader, 24% Gonzalo Castillo y l7% Leonel Fernández.

Novedad curiosa, sondeo endosa 3% a Ramfis Domínguez Trujillo, que no es candidato porque constitucionalmente está impedido, demostración insepulta rabiza trujillista.

El sondeo de Mark Penn Stagwel divulgado el día cuatro, revela Carolina Mejía aspirante alcaldesa DN con 52%, aventajando a Domingo Contreras (PLD) 32%. y Faride Raful aspirante senadora DN 36%, ventaja sobre Rafael Paz (PLD) 22%.

Ambos sondeos, revelan un rechazo palmario al PLD, demostración inequívoca del hartazgo y la abisal decepción ciudadana con el partido que fundó el icónico Juan Bosch, cuyos postulados inmaculados de honestidad y transparencia, su discipulado miserablemente traicionó, trocándolo por el descrédito maculoso de corrupción y anomia.

Estas determinantes realidades fundidas en voluntad ciudadana, resultaría pueril interpretar todo este universo de cambio presentido y presagiado, como repunte por mérito personal de Luis Abinader, candidato a vencer el oficialismo en las presidenciales de mayo.

Todo el conjunto, empezando por la división por vez primera del PLD, degeneración ósea de credibilidad expresada en falencias y turbio proceder administrativo con los recursos del contribuyente, son factores nodales determinantes del repunte de Luis Abinader, no méritos propios, de los que carece.

Carece de méritos propios por ausencia discurso convincente. Dificultad expresiva. Aislamiento del sector externo y de comunicadores experimentados, a quienes rehúye, anodino equipo comunicacional y estratégico, y final, principalía toma decisiones por consorte, idéntico a Salvador Jorge Blanco, una de las razones por que se jodió.

Ganará por división y asfixia del PLD, no por méritos propios.