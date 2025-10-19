La Tarjeta Joven no se entrega solo por ser joven, este requisito es indispensable

El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, informó este sábado que la Tarjeta Joven no se entregará a la población joven dominicana únicamente por su edad, sino que existe un requisito indispensable: estar estudiando.

“En cada barrio del país hay jóvenes que se levantan todos los días con un sueño en la cabeza, pero sin los recursos suficientes para seguir estudiando. Pero hay algo que nunca les falta: la voluntad”, expresó.

Valdez explicó que, aunque la Tarjeta Joven “nació en las calles y paradas de Metro”, no aplica para quienes no estén estudiando. “Si no estás estudiando, no aplica para ti”, puntualizó. Agregó que, si se trata de un estudiante universitario, técnico o de formación profesional, “la tarjeta fue creada para apoyarte”.

¿Qué beneficios incluye?

Se recuerda que la Tarjeta Joven ofrece beneficios como descuentos en museos, transporte, talleres y actividades culturales, así como afiliación gratuita al Seguro Nacional de Salud (Senasa) para quienes no cuenten con seguro médico. Además, permitirá acceder a rebajas en comercios aliados.

Asimismo, los jóvenes en condición de mayor vulnerabilidad, según los índices ICV1 y 2 del Siuben, recibirán un apoyo económico mensual de RD$2,500 en esta primera etapa, que beneficiará a 10,000 personas.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

