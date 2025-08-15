Resalta logros gobierno del presidente Luis Abinader

Nueva York. Ante las críticas de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD) contra las ejecutorias que a nivel nacional viene realizando el presidente Luis Abinader en favor de la familia de escasos recursos, lo cierto es que el mandatario está haciendo lo que ellos debieron haber hecho cuando gobernaron.

El señalamiento es del secretario de prensa de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta ciudad, Erasmo Chalas, al intervenir en el programa «Espontáneamente Magazine 930 AM», que se transmite los lunes a las 4:00 p.m. para NY, Connecticut y Nueva Jersey.

«Salgo en defensa de las ejecutorias del actual Gobierno para contrarrestar la infamia publicada en las redes sociales y otros medios por parte de la oposición política del país, que su papel es criticar todo lo que hace el presidente Abinader”, dijo.

Resaltó la construcción de 80 mil viviendas, la reparación de más de 150 mil casas de familias pobres, el ingreso de cerca de dos millones de personas al seguro médico subsidiado de SeNaSa, la construcción de recintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en distintas regiones del país.

Asimismo, la apertura de un hospital traumatológico en la provincia La Altagracia (Higuey), la finalización de la avenida de circunvalación en la provincia Peravia (Baní), así como la ampliación de la cartera de préstamos para la pequeña y mediana empresa a través de Promipyme, al igual que una gran inversión en los servicios hospitalarios del país.

“La gestión del pasado cuatrienio fue exitosa y la presente lleva el mismo camino, y se prevé superará la anterior, ya que los programas sociales que benefician a las familias de escasos recursos económicos serán ampliados y reforzados”, sostuvo el comunicador.

Afirmó que el programa de fortalecimiento institucional continuará para hacer de la RD un país con una mayor seguridad jurídica y un sistema democrático más sólido.

Refiriéndose a la comunidad en el exterior, afirmó que ha sido este gobierno el que más ha beneficiado los dominicanos en ultramar, y puso como ejemplo la entonces gestión de Eligio Jáquez, como cónsul en la Gran Manzana, en cuya gestión se establecieron varias oficinas gubernamentales para servir a la comunidad.

“El presidente Abinader ha comenzado a pagar la deuda social que el Estado tiene pendiente con el pueblo dominicano desde el siglo pasado”, puntualizó Chalas.