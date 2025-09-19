Residencia del presidente del PLD en Higüey fue donde apresaron hombre realizando conexión ilegal

Residencia del presidente del PLD en Higüey fue donde apresaron hombre realizando conexión ilegal

La vivienda en la que fue apresado la anoche de ayer jueves el nombrado Wimiton Solano Morillo, es la residencia del presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Franklin Maireni Castillo Astacio.

Castillo Astacio es un alto dirigente peledeísta que actualmente se desempeña como presidente del PLD en Higüey y que además, ocupó los cargos de director regional del Indhri, así como del Ministerio de Turismo.

Este hecho del apresamiento de Solano Morillo representa un claro mensaje de que el fraude eléctrico se realiza a los más altos niveles sociales, políticos y empresarial de República Dominicana.

Ante el caso, ha trascendido que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) llevará hasta las últimas consecuencias judiciales dicha acción, enviando así un mensaje claro de que no se descansará en el combate al robo energético.

Digo