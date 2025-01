Residente defiende a dominicanos arrestados en PR: «Ningún ser humano es ilegal»

El artista puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido mundialmente como Residente, expresó su apoyo a los dominicanos arrestados durante una redada en Puerto Rico, así como a los inmigrantes afectados por las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump.

“A nuestros hermanos dominicanos en Puerto Rico y a los hermanos latinoamericanos en Estados Unidos, estamos con ustedes siempre. Ningún ser humano es ilegal”, escribió Residente en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

El mensaje fue publicado tras la primera redada llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Barrio Obrero de San Juan, Puerto Rico. Esta área es considerada el epicentro de la comunidad dominicana en la isla, un territorio que mantiene un estatus de Estado Libre Asociado a los Estados Unidos.

Junto a su publicación, el artista compartió un fragmento de su canción “Immigrants: We Get the Job Done”, en la que describe las luchas de los inmigrantes con frases como: “que son como las plantas que crecen sin agua”, “nosotros les sembramos el árbol y ellos se comen la fruta”, y “venimos a buscar el oro que nos robaron”.

— Residente (@Residente) January 27, 2025

