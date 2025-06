Residente en Madrid: la música como acto de resistencia

La presencia de Residente en Madrid, como parte de su reciente gira y la apertura del “Alma Festival” celebrado el pasado jueves 20 de junio en Madrid, España, no fue simplemente un acto musical. Fue un recordatorio de lo que significa ejercer el arte con conciencia, compromiso y valentía. En un contexto en el que muchos artistas optan por la neutralidad o la evasión, Residente eligió, una vez más, incomodar, señalar y posicionarse.

En su show no hizo falta fuegos artificiales ni efectos especiales. Con una banda potente y una mezcla de clásicos y temas recientes, dejó claro por qué sigue siendo una figura clave en la música en español.

Durante el concierto, el puertorriqueño hizo lo que siempre ha hecho: usar su voz como herramienta de denuncia. Se pronunció con firmeza sobre la defensa de la educación pública, remarcando su rol central como motor de igualdad y justicia. También mostró su solidaridad con el pueblo palestino, condenando abiertamente la violencia en Gaza.

En tiempos donde las posturas críticas son rápidamente etiquetadas como «políticas» y por ende peligrosas, Residente insiste en que callar es también una postura y no precisamente inocente.

A lo largo de su carrera, tanto con Calle 13 como en solitario, René Pérez Joglar ha demostrado que es posible hacer música popular sin caer en el vacío. Letras como las de “Latinoamérica”, “El Aguante”, “This is not America” o René han calado hondo no solo por su calidad lírica o su carga emocional, sino por su capacidad de articular realidades complejas que muchas veces son ignoradas por los grandes medios. Su apuesta por una narrativa propia, regional y descolonizada no es solo estética, es profundamente política.

Sin embargo, hablar claro tiene un precio. En más de una ocasión, Residente ha enfrentado intentos de censura, campañas de desprestigio y bloqueos mediáticos tanto dentro como fuera de su natal Puerto Rico. En una industria cada vez más regulada por algoritmos, patrocinadores y tendencias, la voz disonante molesta. Pero es justamente esa incomodidad la que hace que Residente siga siendo relevante.

Su paso por Madrid fue especialmente significativo para quienes, como yo, venimos de América Latina y vivimos en un cruce constante de memorias, luchas y ausencias. Desde mi lugar como dominicana en esta ciudad, ver a un artista de nuestra región alzar la voz sin miedo nos recuerda que nuestra historia también merece ser contada con verdad y con fuerza.

En un momento donde el silencio cómodo se disfraza de neutralidad, agradezco profundamente el atrevimiento, la lucidez y la sensibilidad de Residente. Su capacidad de combinar música, crítica y ternura, sin dejarse domesticar por la industria, es una rareza necesaria. Y mientras muchos se ajustan al guión del mercado, él sigue apostando por el contenido, el contexto y la conciencia.

En más de una ocasión la realidad dominicana no ha sido indiferente para Residente quien recuerdo manifestó su apoyo «a todas las manifestaciones” a raíz de las elecciones de febrero del 2020 en el gobierno del entonces presidente de la República, por Danilo Medina, líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

«Todas las manifestaciones que triunfan pacíficamente les da un mensaje al mundo. Es una cosa global. Es muy importante que sea pacífica», afirmó el rapero boricua en aquel momento.

Por eso para mí René es un artista completo, directo, sin filtros. No solo rapea y compone; hace poesía con sus letras y tiene muy claras sus ideas políticas.

Gracias René por no ser indiferente y por poner tu arte al servicio de las demandas y luchas colectivas que ahora más que nunca se necesitan.