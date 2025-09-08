El llamado a la libertad de Residente que estremeció a más de 400 mil personas en el Zócalo

El llamado a la libertad de Residente que estremeció a más de 400 mil personas en el Zócalo

Residente se presentó la noche del sábado en un concierto gratuito en el Zócalo capitalino, ante más de 400,000 fanáticos entre los presente y la transmisión en vivo .

El evento se convirtió en uno de los más multitudinarios en la historia de este emblemático espacio.

Con un repertorio cargado de potencia lírica, crítica social y una energía arrolladora, Residente transformó el  Zócalo en un escenario de unión, resistencia y celebración de la identidad latinoamericana.

Canciones  como Latinoamérica, Darle la vuelta al mundo , René, This is not America fueron coreadas por una multitud sin precedentes.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando la cantautora mexicana Silvana Estrada acompañó a Residente en la interpretación de Latinoamérica.

Asimismo, el artista invitó al escenario a miembros de la familia Abed, quienes llegaron a México desde Gaza en mayo de este año, en un gesto de solidaridad que conmovió al público.

Los cientos de miles de espectadores gritaban: ¡Palestina Libre!

El concierto fue organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como parte de su agenda de actividades culturales gratuitas y abiertas al público.

Por su magnitud y concurrencia, esta presentación ha sido catalogada como la más numerosa en la historia del Zócalo capitalino.

Residente
