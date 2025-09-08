Residente se presentó la noche del sábado en un concierto gratuito en el Zócalo capitalino, ante más de 400,000 fanáticos entre los presente y la transmisión en vivo .

El evento se convirtió en uno de los más multitudinarios en la historia de este emblemático espacio.

Con un repertorio cargado de potencia lírica, crítica social y una energía arrolladora, Residente transformó el Zócalo en un escenario de unión, resistencia y celebración de la identidad latinoamericana.

Canciones como Latinoamérica, Darle la vuelta al mundo , René, This is not America fueron coreadas por una multitud sin precedentes.

Residente

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando la cantautora mexicana Silvana Estrada acompañó a Residente en la interpretación de Latinoamérica.

Asimismo, el artista invitó al escenario a miembros de la familia Abed, quienes llegaron a México desde Gaza en mayo de este año, en un gesto de solidaridad que conmovió al público.

Los cientos de miles de espectadores gritaban: ¡Palestina Libre!

El concierto fue organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como parte de su agenda de actividades culturales gratuitas y abiertas al público.

Por su magnitud y concurrencia, esta presentación ha sido catalogada como la más numerosa en la historia del Zócalo capitalino.