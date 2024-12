Residente, “orgulloso” por las nominaciones en los Spirit Awards: “Es todo inesperado”

San Juan (EFE).- El artista puertorriqueño Residente afirma en una entrevista con EFE que está “súper orgulloso, contento y emocionado” por su nominación a mejor actor revelación en los Independent Spirit Awards por el film con el que debutó en el cine, ‘In the Summers’, algo “inesperado”.

“Es bien difícil sacar una película hoy en día y más cuando es independiente y pues la nominación para mí como actor es grande”, asegura el también rapero y compositor un día después de que se anunciara la lista de nominados a estos premios, que son un referente para los Óscar.

‘In the Summers’, de la colombiana-estadounidense Alessandra Lacorazza, fue además nominada en la categoría de mejor ópera prima, después de ganar en el Festival de Sundance el Gran Premio del Jurado a la mejor película de Estados Unidos y a la mejor dirección.

Fotografía cedida por 5020 Records del rapero y compositor puertorriqueño Residente. EFE/ 5020 Records

‘In the Summers’, película independiente

“Es bien poco probable que a uno en su primera película le pase todo eso”, asegura el artista, quien en el film interpreta a un padre puertorriqueño que mantiene una compleja relación con sus dos hijas.

“Es todo inesperado y todo una sorpresa y si pasa algo en los Óscar pues obviamente me voy a caer para atrás, me desmayo, sería increíble”, confiesa René Pérez Joglar, que está desarrollando su faceta como actor y director en el séptimo arte.

No sería la primera vez que una película es galardonada en los Spirit Awards y en los Óscar, ya ocurrió en el año 2015 con la película ‘Birdman’, dirigida por Alejandro G. Iñárritu.

“Estoy compitiendo con actores brutales y contra películas que tienen un súper presupuesto no solo para hacer la película, sino para promocionarse y hacer la antesala a cualquier promoción. Nosotros no tenemos ese presupuesto ni para poner un cartel en un ‘billboard’, entonces que ya se haya ganado todo esto es grande”, sentencia Residente sobre esta nominación en los Spirit Awards.

Residente: cantante, actor nominado en los Spirit Awards y ahora director

Residente revela que ya ha finalizado el guión con el que debutará como director de cine, su nuevo proyecto fílmico junto a Sony Music Entertainment, 1868 Studios, que será sobre el revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román, mejor conocido como ‘Águila Blanca’.

“Es sobre él y sobre Puerto Rico y explica un poco la historia de Puerto Rico, muy desconocida incluso para los propios puertorriqueños. Algo sobre lo que no nos educaron en la escuela y me parece que es importante”, menciona el exintegrante de Calle 13.

Imagen de archivo de Residente en una protesta en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

La película está basada en hechos reales que ocurrieron a finales del siglo XIX y tendrá como punto de partida el año 1898, cuando Puerto Rico pasó de provincia de España a territorio de EE.UU, al final de la guerra Hispanoamericana.

La cifra que se incluye en el proyecto Studios 1868 se refieren al año en que se llevó a cabo el Grito de Lares, fallido intento de derrocar al Gobierno español en Puerto Rico el 23 de septiembre de ese año.

Fomentar el cine entre los jóvenes puertorriqueños

Como parte de este proyecto, 1868 Studios se compromete a que Residente colabore con un consorcio internacional de autores, directores, actores, artistas musicales y artistas visuales para proporcionar servicios creativos para un elenco de propuestas, incluyendo series de televisión, filmes, documentales y contenido de marca.

“Yo estoy trabajando en una serie, escribiendo y en una película que no puedo hablar porque está empezando y como actor estoy bien selectivo, hice un casting para una película bien grande y ojalá me seleccionen”, cuenta René, que no descarta y le “gustaría” en un futuro crear una escuela de cine en Puerto Rico para inculcar a las nuevas generaciones este arte y fomentar el talento boricua.

“Sé que artistas como Benito también me ayudarían a formar algo”, concluye Residente, en alusión a Bad Bunny.

Residente está finalizando su gira ‘Las letras no importan’, que empezó en España y terminará en su Puerto Rico natal este fin de semana, y en la que promueve su disco homónimo que lanzó en febrero y cuenta con la colaboración de artistas como Ricky Martin y Penélope Cruz.