En Los Mina, un populoso sector de Santo Domingo Este, los residentes aseguran que enfrentan una dura realidad en cuanto a seguridad y convivencia con las autoridades. Denuncian maltratos, abusos y una sensación de impunidad que les hace sentir vulnerables.

Para Yefri Vázquez, la situación es tan grave que la describe como “una dictadura incluso en el mismo Interior y Policía, llevándose a los jóvenes sin averiguar ni nada, golpes, cárcel. Es una dictadura, estamos como volviendo en el tiempo de Trujillo, que las autoridades se imponen”.

Denuncian abusos

Además, comenta para la serie especial Hoy en tu Barrio que “la Policía por ejemplo (…), se supone que es para cuidar a los ciudadanos, no para maltratarnos ni chantajearnos, ya incluso el que compra un motor por ejemplo, ya los delincuentes no roban motores, son ellos los que se los quitan a los infelices que se andan buscando su comida, pero a los que sí joden con drogas, que incluso saben dónde están los puntos, no les hacen nada”.

Yefri Vázquez, residente en Los Mina, asegura que viven en «una dictadura». Foto/Hoy Digital.

Con preocupación, señala que “nada más somos nosotros, la clase media y baja, maltratándonos en todos los sentidos”.

En cuanto a la patrulla policial, Yefri afirma que “allá patrullan, pero lo que andan es cobrando el peaje y en zozobra, pero igual, suceden los mismos atracaos, le roban a los hombres tanto a las mujeres que son las que más sufren, que les quitan los teléfonos, ¿y de qué vale poner denuncias, si cuando tú llegas al destacamento tú tienes que pagarles a ellos, si no les pagas no te resuelven, al menos que seas hijo de un político”.

Trabajan con temor por inseguridad

Del mismo lado, Lorenzo Rossó, quien tiene 20 años en el sector, expresó el miedo que sienten. «Uno trabaja con temor, uno no está seguro».

Lorenzo Rossó, quien tiene más de dos décadas residiendo en Los Mina, revela el temor que sienten incluso hasta para trabajar.

Señaló que diariamente se escuchan los rumores de personas que han sido víctimas de la delincuencia. «Hay poca seguridad, no se ven lo que están haciendo mucho. La Policía trabaja, pero cuando uno está en el problema no aparece».

También puede leer: Ensanche La Fe: alertan sobre riesgo estructural en almacén improvisado

Piden educación por parte de las autoridades

Por su parte, Manuel Tejada, vendedor cerca del mercado de Los Mina, opina que “a las autoridades les falta educación, sea a nosotros o sea a ellos, si no aprendemos a manejarnos y a tratar al otro nunca vamos a obedecer. A veces lo que ellos exigen está bien, pero exigiéndolo de otra manera tal vez el que esté en el medio entienda mejor”.

Sobre el trato de las autoridades, Tejada indicó que “son palabras que no podrían ni decirse en público”.

La falta de espacios para estacionarse también genera tensiones. Tejada señaló que las “groserías” que sufren los clientes y vecinos provienen muchas veces de conflictos por el uso del parqueo, ya que está prohibido parquear dentro del mercado y no hay estacionamientos disponibles.

Nancy Méndez señala que aunque la Policía realiza su patrullaje, en Los Mina no están exentos de peligros. Comerciante en Los Mina. Foto/Hoy Digital.

Nancy Méndez, quien lleva casi 10 años viviendo en Los Mina y trabaja en una tienda de ropa y zapatos, comenta que aunque la policía patrulla el sector, no están exentos de robos. Relata que aunque el negocio está dentro de un local, afuera hay mercancías de las cuales le han llevado ropas y zapatos.

Versión de las autoridades

(En proceso)

También puede leer: Sin «cuña» no hay cupo: odisea de las madres de La Zurza para inscribir a sus hijos en la escuela

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd