Escribo estas líneas en la noche del 8 de abril. Confieso que había olvidado redactar mi artículo semanal. La tragedia del Jet Set me dejó todo el día aturdido. He perdido grandes amistades en el hecho; visto como decenas de familias dominicanas sufren la ida a destiempo de sus seres queridos; otros como la desesperación los embarga al esperar ver los cuerpos de sus allegados que se encontraban en la discoteca mientras uno de nuestros íconos culturales, Rubby Pérez, amenizaba una fiesta para disfrutar un buen momento, como ocurría cada lunes en el afamado club. Pero de igual manera,como una familia trabajadora, reconocida en el mundo del entretenimiento, sufre una situación inimaginable en un negocio que funcionaba por décadas.

Este trágico martes me rememoró el 6 de junio del 2022, día en que perdí a mi padre, en una tragedia, de diferente naturaleza, pero con las características propias de un suceso inesperado, donde en cuestión de segundos, pasó a la vida eterna. Uno de los valores que me permitieron navegar por el momento más difícil de mi vida, fue sin dudas, la resiliencia.

Los dominicanos somos resilientes. Hemos pasado por diferentes adversidades y siempre levantamos la frente, por más duro que sea el momento. La capacidad de administrar las emociones, en medio de la tragedia, afrontar los infortunios, y salir hacia adelante, definen la resiliencia.

Llevo meses escribiendo y dictando charlas sobre la importancia de la inteligencia emocional. La resiliencia me permitió afrontar la muerte de mi padre de una manera diferente. Claro, sin la fe, no valdría ningún esfuerzo humano. Esta combinación poderosa me llevó a sobrepasar todo lo que vino después de la tragedia: convivir con el duelo, aceptar la realidad, asumir como “Pater familias”, regresar a mis labores profesionales y en la Cámara de Diputados, enfrentar al asesino en un juicio, sufrir golpes políticos de adversarios que aprovecharon la desgracia, entre otros.

Casi tres años después, puedo decir que dominé muchos desafíos originados por el asesinato de mi padre. ¿Superar su partida física? Imposible. ¿Aprender a vivir con ese dolor? Si.

El duelo es un proceso. Tiene varias etapas. Los primeros días uno está rodeado de personas. Luego la soledad va llegando. La realidad golpea. La fortaleza para cruzar cada momento la otorga la capacidad de ser resilientes. A las familias afectadas por la tragedia en el Jet Set, les invito a asumir esta con entereza esta virtud.

Mi solidaridad a todos los dominicanos que perdieron un ser querido. A los que fueron encontrados con vida, pronta recuperación. A las autoridades, mis respetos por tan eficiente labor de rescate.

Los dominicanos somos gente de fe y resiliencia.