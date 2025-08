Por Antonio Taveras Guzmán

Desde que era “muchacho”, como dicen mis amigos de infancia, he sido desafiante, retador y profundamente comprometido con las ideas y causas en las que creo. He sido un defensor indomable de mis convicciones. Quizás por eso puedo decir, sin titubeos, que no soy reo de nadie. Soy reo solamente de mis ideas, de los pensamientos que orientan mis decisiones y que dan forma a mis acciones. Y todos estos principios actúan en mí de la misma manera, ya sea en la política, en la vida empresarial, en mi entorno familiar o entre mis amigos.

Con el tiempo he aprendido a ser flexible. He aprendido que la firmeza en los principios no está reñida con la flexibilidad del diálogo. Que no es contradictorio defender una causa con pasión y al mismo tiempo saber escuchar y confrontar ideas y, cuando es justo, cambiar de opinión.

Digo esto porque los argumentos bien fundamentados y basados en principios éticos, aunque vengan de quien piense distinto, pueden convencerme. Aceptar y respetar las diferencias es clave para la democracia y la buena convivencia.

Nunca me ha gustado la unanimidad. Recelo de ella, me genera sospecha. Nunca me han convencido los espacios donde todos asienten sin discutir, mucho menos las posiciones autoritarias que imponen sin argumentar. Prefiero actuar y defender mis ideas con firmeza, claridad, transparencia y, por supuesto, fuerte argumentación; aunque esto implique a veces quedarse solo.

Actuar con firmeza nada tiene que ver con ser autoritario. Todo el mundo es importante dentro de la cancha y cada cual juega su rol. Lo importante es saber a ciencia cierta el rol de cada jugador y cómo, para qué o para quién se juega en la cancha. Entender esto ha sido un aprendizaje vital en mi paso por la política partidaria y dentro del Senado de la República.

He oído decir que soy un senador solitario y que juego solo en la cancha política. Algunos incluso sugieren que no he sido capaz de construir alianzas para impulsar proyectos o atraer a otros senadores hacia mis posiciones. Los que así piensan simplemente desconocen la realidad del Senado, el contexto o cancha en que nos movemos y el rol de cada jugador.

Gracias a las circunstancias, he aprendido a sentarme hasta con el diablo en una mesa, aunque no comamos de la misma “vasija” o plato. El diablo está consciente que todo el mundo sabe quién es. Por eso, éste no debe tener cartas debajo de las mangas ni cambiar de piel, como un animal mimético. La honestidad es una condición estructural del ejercicio público. Sin ella no hay política decente.

Tengo amigos políticos rabiosamente conservadores pero honestos, exponen sus argumentos y sus ideas de forma transparente y tienen un ejercicio ético de la política. Con ellos nos sentamos y buscamos puntos de coincidencia para hacer avanzar a nuestro país. Tengo otros amigos políticos que caminamos juntos, soñamos y nos abrazamos en las coincidencias y respetamos las diferencias siempre desde la honestidad. Con otros, creo que la palabra cómplices no alcanza a definir las actuaciones de muchos de ellos. La complicidad se ha incorporado a su vida diaria, a sus prácticas políticas. Para ellos la política está vaciada de sentido y contenido: se simula, se calla, se tapa y se negocia lo innegociable.

Estos actores políticos simuladores, operan como calculadoras humanas: miden cada decisión política no apegados a los compromisos sociales y colectivos. Por el contrario, para éstos se trata de una operación contable: costo-beneficio-dividendo. Con y frente a ellos tomo la mayor distancia posible. Ya que nunca he sido ni seré reo de cálculos ni de pactos mezquinos y silenciosos.

Nunca pierdo de vista que los problemas de la sociedad son problemas políticos y, a su vez, son colectivos; por lo tanto, debemos siempre procurar buscar soluciones colectivas.

Soy como siempre he sido: reo únicamente del compromiso con mis ideas. Con la democracia y con la construcción de una sociedad y un país decente. Amo a mi país y ese amor lo entrego a las luchas colectivas que son las verdaderas luchas por la democracia. Por estas razones, aunque esté en medio del pantano, ¡resisto! ¡Yo no me doblo!