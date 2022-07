Respaldan lucha inclusiva por desfile LGBTIQ en el país

El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Manuel Terrero, respaldó y apoyó la Caravana Nacional del Orgullo LGBTIQ dominicano celebrada el pasado domingo en el país.

Terrero, quien fue invitado a dicha actividad, se disculpó por no asistir a la misma y manifestó que el colectivo de organizaciones de hombres y mujeres gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros, intersexuales, están en todo su derecho de celebrar el evento y sobre todo de vivir libremente sin que nadie vulnere su derecho.

El exdirector del Consejo Nacional de VIH y Sida (Conavihsida), sostuvo que el desfile tiene alrededor de 15 años celebrándose en República Dominicana y han logrado un amplio respaldo de la sociedad, en especial de aquellos que se identifican directa e indirectamente con esta movilización.

Terrero externó que muchos GLBTIQ sienten miedo, se atreven a salir a la calle, a pesar de que muchas cosas han cambiado, siguen siendo discriminados en el trabajo, en la escuela, en la salud y hasta en el seno familiar.

Bandera del orgullo LGBTIQ+ (Fuente externa)

El dirigente político recordó que cuando era director del Consejo Nacional de VIH y Sida (Conavihsida), trabajó directamente para que le sean respetados los derechos a esta clase social.

Sin embargo, miles de miembros del colectivo GLBTIQ en RD y en el resto del mundo, afirman que continúan siendo despreciados, humillados, ultrajados, en el trabajo, en la escuela, en los centros de salud, etc., etc., etc.

¨Si queremos una democracia real y efectiva en la patria de Duarte, Luperón y Juan Bosch, debemos luchar por una sociedad inclusiva donde todos y todas tengamos los mismos derechos y los mismo deberes y cada persona tenga el derecho de amar a quien quiera¨, manifestó.

Víctor Manuel Terrero dijo que falta mucho por hacer todavía en nuestro país por la equidad, la igualdad y la justicia.