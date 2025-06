Una joven denunció este lunes que el cantante Alejandro Sanz supuestamente la manipuló desde su adolescencia, asegurando que vivió «una pesadilla».

Así lo dio a conocer Ivet Playa a través de las redes sociales cuando de acuerdo con su testimonio, todo comenzó en el 2015 y el vínculo fue creciendo hasta que se llegaron a conocer en persona (ella tenía 18 años y él, 49).

Indicó que primero era una seguidora, y después paso a tener un trato laboral y personal— con la figura de la música española.

Según su relato, la fémina era su fan, “y él me siguió en redes sociales. Me mandaba mensajes privados, comentaba mis fotos, incluso publicaba cosas mías en sus redes», contó.

Ella afirma que el artista «se equivocó hasta el final» con ella y que ahora siente la «responsabilidad moral» de contar su historia para que «la verdad salga a la luz».

En sus palabras ella dice que la relación se fue convirtiendo más estrecha.

A los 22 años, Ivet dejó su casa en Barcelona para mudarse a Madrid y trabajar para el artista.

“Él me contrató para trabajar para él”, asegura. Sin embargo, poco después empezaron a surgir situaciones inquietantes: “Nos espiaban las conversaciones privadas. Yo no tenía nada que esconder, pero eso ya me parecía extraño”.

A su juicio, la relación profesional habría evolucionado a un plano íntimo y sexual.

“Se suponía que estaba viviendo un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla”, añadió.

La mujer finalizó sus declaraciones enfatizando su decisión de hablar públicamente, ya que «conmigo no se firmó ningún papelito». Siente una «responsabilidad moral» de plantarse y «demostrar que tarde o temprano la verdad sale a la luz».

«Ya no soy esa niña que estaba expuesta a todo para estar más cerca de él. La de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco. Y reconoce cuando alguien hace las cosas con el corazón y cuando alguien se siente tan vacío por dentro que solo se siente bien utilizando el corazón de los demás. ¿Y ahora qué? Y ahora la verdad. Y ahora yo», enfatizó.

Hasta el momento, Alejandro Sanz no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre estas acusaciones.