Respuesta a la ADP sobre el inicio del año escolar 

En respuesta a los señalamientos de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sobre la falta de escuelas y cupos disponibles, el ingeniero Roberto Herrera Polanco, director de Infraestructura Escolar, ofreció detalles sobre el estado actual de las edificaciones escolares en el país.

Durante su participación en el programa Uno + Uno, transmitido por Teleantillas canal 2, Herrera Polanco afirmó que al asumir funciones en 2020, el gobierno encontró 709 planteles escolares inconclusos, de los cuales aún quedan 380 por finalizar.

“Estas cifras se actualizan diariamente, y hay que tener cuidado con las estadísticas, porque pueden variar”, advirtió.

Herrera explicó que el origen del déficit se remonta al año 2012, cuando se inició la construcción de más de 1,900 planteles escolares tras la implementación del 4% del PIB para educación.

Sin embargo, muchos de estos proyectos fueron mal ubicados o iniciados en terrenos inadecuados, como laderas o cauces de ríos, lo que dificultó su finalización.

Además, denunció que 600 de los planteles inaugurados entre 2012 y 2020 no habían sido pagados, lo que obligó al gobierno actual a asumir la deuda y continuar las obras bajo el principio de “continuidad del Estado”.

Desde 2022, se han iniciado nuevas licitaciones, especialmente enfocadas en aulas para nivel inicial, y se han concluido más de 310 escuelas en los últimos años. Herrera destacó que la Dirección de Infraestructura Escolar, creada oficialmente en abril de 2025, opera como una unidad ejecutora desconcentrada, con autonomía financiera pero en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación.

La postura de la ADP

La ADP ha expresado su preocupación por el estado de los centros educativos, especialmente en provincias como Santiago, donde se reporta un grave déficit de aulas y falta de cupo en varias escuelas. El gremio docente ha insistido en que muchas obras avanzan con lentitud y que cientos de estudiantes permanecen en lista de espera.