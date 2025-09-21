Restablecen servicio eléctrico en zona sur del AILA, pero anticipan posibles retrasos de vuelos

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que se restableció la energía eléctrica en la zona sur del edificio del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), donde este domingo se registró una falla.

«Los trabajos continúan para restablecer los circuitos de la zona norte. Las operaciones se irán normalizando de manera gradual», apuntó Aerodom en un comunicado.

«Anticipamos posibles retrasos, por lo que recomendamos a los pasajeros con vuelos programados mantenerse en contacto con sus aerolíneas», añadió la entidad.

«Continuaremos informando sobre los avances hasta que la situación se normalice y reiteramos nuestro agradecimiento por su comprensión ante este hecho extraordinario», aseguró.