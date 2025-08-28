Resultados del partido Wehen Wiesbaden vs Bayern 

  • EFE
Resultados del partido Wehen Wiesbaden vs Bayern 

EFE

Redacción deportes. El Bayern Múnich selló este viernes su pase a dieciseisavos de final de la Copa de Alemania de fútbol (DFB-Pokal) gracias al gol de Harry Kane en el minuto 94 al SV Wehen Wiesbaden (2-3), con lo que elevó a 31 la racha de partidos sin perder en la primera ronda de este torneo en el que quiere recuperar su corona.

El gigante de Baviera, 20 veces campeón y que la pasada edición del torneo no estuvo en la final, hizo gala de su poderío y llevo el ritmo desde el inicio del encuentro en el que Harry Kane golpeó primero de penalti a los 16 minutos.

La primera parte termino con el Bayern por delante (0-1), pero ha sido en la segunda mitad cuando Olise anoto el segundo tanto, con un disparo abajo potente, que rompió definitivamente el encuentro, pero el Wehen no se rindió y Kaya firmo un doblete para igualar el partido (2-2) en el minuto 69.

Lee más: Wehen Wiesbaden

Florian Stritzel se vistió de héroe y atajo la pena máxima a Kane para conservar el empate, pero eso no impidió a Kane redimirse de esa acción y marcar de cabeza el tanto definitivo en el minuto 94 para mantener la racha del equipo bávaro en esta competición y romper los corazones de Wiesbaden.

– Ficha técnica- 2 – SV Weehen Wiesbaden- Florian Stritzel; Niklas May, Justin Janitzek, Jordy Gillekens, Sascha Mockenhaupt (Wohlers, m. 71); Johansson (Nejad, m. 59), Gözüsirin, Bogicevic (Greilinger, m. 71), Schleimer; Argrafiotis (Flotho, m. 59) y Fatih Kaya (Lewald, m. 78).

3 – FC Bayern- Urbig; Guerreiro (Stanisic, m. 78), Kim MIn-Jae, Tah, Sacha Boey (Laimer, m. 77); Pavlovic (Goretzka, m. 67), Kimmich, Olise; Luis Diaz, Kane y Lennart Karl (Gnabry, m. 67). Árbitro- Daniel Siebert. Amonestó al local May (53’) y al visitante Pavlovic (49’). Goles- 0-1, M. 16- Kane. 0-2, M. 51- Olise. 1-2, M. 64- Kaya. 2-2, M. 69- Kaya. 2-3, M 94- Kane.

Incidencias- Partido correspondiente a la primera ronda de la Copa de Alemania disputado en el Brita-Arena (Wiesbaden).

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Resultados del partido Wehen Wiesbaden vs Bayern 
Resultados del partido Wehen Wiesbaden vs Bayern 
28 agosto, 2025
Alex Sandro advierte al Bayern que llegan «cargados de moral»
Alex Sandro advierte al Bayern que llegan «cargados de moral»
25 junio, 2025
El Barcelona gana, gusta y golea al Bayern con actuación estelar de Raphinha
El Barcelona gana, gusta y golea al Bayern con actuación estelar de Raphinha
24 octubre, 2024
Kylian Mbappé se lesiona y se perderá el partido frente al Bayern
Kylian Mbappé se lesiona y se perderá el partido frente al Bayern
3 febrero, 2023
Real Madrid a semis tras doblegar a Bayern en prórroga
Real Madrid a semis tras doblegar a Bayern en prórroga
19 abril, 2017

Publicidad

Temas

Más leídas

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

Nuestras afrentosas primacías

Nuestras afrentosas primacías

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

¿Qué le conviene a Al Horford?

¿Qué le conviene a Al Horford?

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo