Resumen de ediciones impresas HOY: Las principales noticias de la semana

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 7 de abril de 2025 hasta la edición de ayer sábado 12 de abril de 2025.

Lunes 7 de abril de 2025

Boca Chica y La Caleta tendrán 48 mil hogares con saneamiento

Alrededor de 48,000 comercios y hogares y 219,252 personas serán beneficiadas en los municipios Boca Chica y La Caleta con el proyecto de una nueva barrera sanitaria que inicia su ejecución en dos meses y pretende dejar atrás el uso de pozos sépticos y filtrantes, lo que equivale a un salto cualitativo a la salud y al medio ambiente de esta zona costera que no resiste mayores niveles de descargas contaminadas.

Se trata del “Programa Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras” que desarrolla el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), junto a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (Coraabo) y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Martes 8 de abril de 2025

Gobierno gestiona con EEUU menos aranceles a productos

El Gobierno dominicano inició los contactos con Estados Unidos en busca de un mejor trato arancelario para los sectores productivos, tras las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump que establecen aranceles de 10 % a las importaciones procedente del país, pese al Tratado de Libre Comercio DR-Cafta del 2003.

El presidente Luis Abinader trató el tema en el encuentro LA Semanal, en el Palacio Nacional, con el título: “El mundo mira a República Dominicana”, donde junto a funcionarios de diversas áreas citó una serie de actividades internacionales que se realizarán en suelo dominicano.

Miércoles 9 de abril de 2025

Desesperación en hospitales por tragedia Jet Set; 98 muertos

Escenas de dolor, angustia e impotencia viven en hospitales del Gran Santo Domingo desde la mañana de ayer familiares de las cientos de personas heridas, desaparecidas y muertas en el desplome del techo de la discoteca Jet Set, tragedia ocurrida a las 12:41 de la madrugada de este martes y que hasta el momento tiene un saldo fatal de 98 muertes, 155 heridos y un número indeterminado de desaparecidos.

La desesperación y el llanto por no saber el paradero de la mayoría de las personas que disfrutaron de lo que se convirtió en la última fiesta del merenguero Rubby Pérez fueron episodios que se repitieron en los centros asistenciales habilitados para recibir a los pacientes con diversos tipos de emergencias, desde traumas por golpes y heridas hasta lesiones leves.

Jueves 10 de abril de 2025

Voces se silencian y otras se encienden con tragedia en República Dominicana

¿Me dan el permiso esta vez de escribir en primera persona? Quien firma este escrito lo hace con el corazón destrozado, no solo por la pérdida de mi amiga del colegio Karla Miguelina Lantigua, quien era una de las almas que disfrutaba del concierto de Rubby Pérez en Jet Set, sino también por todas las demás.

El pasado lunes 7 de abril el desplome del techo de la tradicional discoteca, dejó un saldo de fallecidos y heridos que aún no se ha podido cuantificar con exactitud y ha impactado no solo a los dominicanos, sino al mundo.

Viernes 11 de abril de 2025

Con gran dolor, el COE concluye búsqueda de cuerpos en Jet Set

La búsqueda de personas con vida o de cadáveres en el derrumbe del club nocturno Jet Set terminó. El último cuerpo fue sacado antes de las 8:00 de la mañana. Entre lágrimas, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, expresó la gran impotencia de los organismos de socorro ante el reclamo de familiares por sus desaparecidos y el auxilio de personas atrapadas sin poder salvarlas al momento del suceso.

Sábado 12 de abril de 2025

“Algún día estaré a tu lado”, dice Eduardo Estrella a hijo

Los restos de Eduardo Guarionex, hijo del ministro de Obras Públicas Eduardo Estrella y Arelis Cruz; hermano de Rocío, Paula y Mabel, fueron sepultados ayer en el cementerio Fuente de Luz, donde la tristeza y el abrazo solidario se pusieron de manifiesto.

“Si el Señor me hubiera preguntado le hubiera dicho que me llevara a mí primero, pero es su voluntad, no la cuestiono y la respeto. Sólo le pido a Dios que nos de fortaleza para soportar esta pérdida. Me siento gratamente orgulloso del hijo que tuve. Nos tratábamos como amigos, hermanos y compañeros”

