Resumen de la semana: Las noticias más leídas del periódico Hoy  

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

1- Herencias cruzadas: la historia de los chinos en República Dominicana

En la memoria colectiva de República Dominicana, la presencia china ha ido tejiendo una historia rica y compleja desde mediados del siglo XIX.

Según Rosa Ng, descendiente de inmigrantes chinos, la documentación más antigua que se tiene data de 1864, cuando llegó a la isla el primer chino registrado. Curiosamente, este pionero venía desde Cuba, y lo trasladaban preso hacia Puerto Rico.

2- Aerodom confirma aterrizaje de emergencia de vuelo de Sky High en AILA

Un avión Embraer 190 de la aerolínea Sky High realizó un aterrizaje de emergencia exitoso este martes a las 5:20 p. m. hora local en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), según informó Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). A pesar de la situación de emergencia, no se reportaron víctimas ni heridos entre los ocupantes de la aeronave.

Aerodom confirma aterrizaje de emergencia de vuelo de Sky High en AILA

3- Permisos laborales en República Dominicana: cuáles son obligatorios y cuáles no

El Código de Trabajo de la República Dominicana garantiza a los empleados varios permisos laborales con goce de sueldo, los cuales deben ser respetados por las empresas, según lo establece el artículo 54 de dicha legislación.

Entre los permisos obligatorios figuran cinco días por motivo de matrimonio, tres días por fallecimiento de familiares directos (padres, hijos, cónyuge o abuelos), y dos días para los padres cuando su pareja da a luz.

4- ADP pide esclarecer grabación de video musical en escuela pública de Invivienda

PRESIDENTE DE LA ADP EDUARDO HIDALGO, FOTOS GUILLERMO Burgos

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha activado su maquinaria magisterial ante la controversia generada por una producción audiovisual que involucra un centro educativo ubicado en el sector de Invivienda en Santo Domingo Este.

La acción la confirmó el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, confirmó en el programa El Despertador del Grupo SIN que la organización ya ha activado sus mecanismos internos para investigar el hecho.

ADP pide esclarecer grabación de video musical en escuela pública de Invivienda

5- Reacciones intensas: el cambio de Al Horford sacude a los fanáticos

El dominicano Al Horford se despidió este domingo de los Boston Celtics, con los que ganó la NBA en 2024, y alcanzó un acuerdo con los Golden State Warriors para la próxima temporada.

El reciente cambio de vivienda y equipo ha provocado una auténtica sacudida en el mundo del baloncesto y, sobre todo, entre los fanáticos que lo han seguido a lo largo de su destacada carrera.

6- Yeni Berenice: Queremos que los casos avancen más rápido… no hay aplazamientos por parte del Ministerio Público

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo un encuentro con una comisión del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) en el que habló del plan operativo de su gestión en diversas áreas, los avances en materia de lucha contra la corrupción administrativa y la necesidad de que la población se mantenga vigilante para tener siempre mayor transparencia y una cultura de cero impunidad.

Además de Reynoso, en la reunión con la comisión encabezada por la coordinadora general de PC, Leidy Blanco García, estuvo presente el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

6- República Dominicana dice no invitará Cuba, Nicaragua y Venezuela

La Cancillería de la República Dominicana informó este martes la decisión del Gobierno de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas que se celebrará el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, en el este del país.

En un comunicado, la Cancillería precisó que al asumir la presidencia pro tempore en 2023, el Gobierno dominicano anunció que dicha cumbre sería inclusiva, “propósito que procuramos honrar”, sin embargo, “frente al contexto actual de polarización política, hemos decidido priorizar el éxito del encuentro, extendiendo la invitación al mayor número posible de países».

7- ¡Despavoridos! Así salieron decenas de pacientes tras atraco en el Hospital Marcelino Vélez

Pacientes del Hospital Marcelino Vélez Santana fueron víctimas este martes de un asalto mientras se encontraban dentro de las instalaciones del centro de salud.

Así lo dieron a conocer las autoridades de la institución médica donde aseguraron que un individuo entraron en el lugar, generando preocupación y desorden entre los presentes.

8- Carlos Sánchez sobre Medicamentos de Alto Costo: “Triplicamos la atención, pero aún hay retos”

Entrevista carlos Sánchez Soliman,director de acceso a Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública/Imagenes por José de León

El doctor Carlos Sánchez, director del Programa de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública, informó que el programa ha triplicado la cantidad de pacientes atendidos en los últimos cinco años. En 2020, bajo la gestión del expresidente Danilo Medina, se contaba con un presupuesto de 2,700 millones de pesos para atender a 2,500 personas.

Sánchez precisó. que actualmente, bajo el gobierno del presidente Luis Abinader, el presupuesto asciende a 7,313 millones de pesos, beneficiando a 7,432 pacientes.

9- Juan Soto y Francisco Lindor se unen a la lista exclusiva de la MLB

Francisco Lindor se unió a Juan Soto en el club de los 30 jonrones y las 30 bases robadas con un batazo imponente que aterrizó fuera del Wrigley Field. Con ello, Lindor y Soto se convirtieron en la tercera pareja de compañeros en la historia de la MLB en alcanzar el club de los 30-30 en la misma temporada.

Los ex All-Stars de los Mets, Howard Johnson y Darryl Strawberry, fueron los primeros compañeros en lograr la hazaña en 1987. Dante Bichette y Ellis Burks fueron los segundos, con los Rockies de Colorado en 1996.

Juan Soto y Francisco Lindor se unen a la lista exclusiva de la MLB

10- Mueren 4 adolescentes en un accidente de tránsito en Santiago

Santiago. Al menos cuatro adolescentes perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos de gravedad, en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado a la salida de la avenida Hispanoamericana, al sur de este municipio, próximo a una estación de combustible.

Dos de las víctimas fatales que han sido señalados por el momento son; Diego Crisóstomo, de 17 años, y Mauricio Taveras, esto según informes preliminares no oficiales.

Mueren 4 adolescentes en un accidente de tránsito en Santiago