Resumen de las ediciones impresas del Hoy del 15 al 20 de septiembre 

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 15 de septiembre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 20 de septiembre de 2025.

Lunes 15 de septiembre de 2025

Fuerza del Pueblo concluye congreso elector, vota 89.72 %

El presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido Fuerza del Pueblo, Henry Merán, calificó anoche de exitoso el proceso interno de la entidad política, en el cual fueron escogidos 10 nuevos miembros de la Dirección Política, entre ellos, Juan Bautista Gómez con 46.15%; Jesús Féliz Féliz, 39.67%; Marcos Cross, 39.07%; Rafael Guillermo Guzmán Fermín, 38.2% y Felipe (Jay) Payano, 37.47%.

Además, resultaron ganadores Raul Arturo Martínez Martínez, 35.82%; Angel Danilo Terrero, 33.96; Víctor Día Ruaz, 32.14; Hamlet Otañez Tejada con 26.21% y Modesto Reyes Valentín, 24.95%.

Martes 16 de septiembre de 2025

Prohibición no girar a la izquierda crea atasco

La medida que prohíbe girar en vehículos a la izquierda por la intersección que forman las avenidas José Núñez de Cáceres y John F. Kennedy obligó a conductores a ampliar el recorrido de sus viajes y a repensar alternativas para llegar a sus destinos ayer, en el segundo día que se implementó la norma.

Tomó a muchos conductores por sorpresa y provocó congestionamiento en el tránsito en las primeras horas de la mañana de ayer, por ser el primer día laborable que entraba en vigencia esta Fase IV de restricción de giros a la izquierda que dispuso el Gabinete de Transporte, mediante el Plan Integral de Gestión de Tráfico “RD Se Mueve”, con la finalidad de agilizar la movilidad urbana en el Distrito Nacional.

Miércoles 17 de septiembre de 2025

ONU: Israel comete genocidio Franja Gaza

Israel comenzó ayer, martes, su anunciada ofensiva terrestre sobre la capital de la devastada Franja de Gaza, el mismo día en que la ONU declaró que el Estado hebreo está cometiendo un genocidio contra los palestinos.

La Comisión Internacional Investigadora de la ONU así lo determinó mientas tras semanas de intensos bombardeos, los tanques del Ejército de Israel entraron a la ciudad de Gaza. “Gaza arde”, escribió en la red social X el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, a primera hora de ayer martes tras una escalada de los bombardeos del Ejército a lo largo de la noche contra la capital, donde aun quedan cientos de miles de civiles.

Jueves 18 de septiembre de 2025

Gobierno presentó Plan Hidrológico Nacional 2025-2045

El Gobierno, presentó ayer a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el Plan Hidrológico Nacional 2025 – 2045, instrumento de planificación que traza las medidas que se implementarán en el sector hídrico para avanzar hacia la gestión sostenible del agua en los próximos veinte años.

El documento se elaboró con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).

Viernes 19 de septiembre de 2025

En SeNaSa privatizaron servicios públicos, fue factor clave en la crisis

La privatización de los servicios del regimen subsidiado han sido un factor clave en la actual crisis que vive el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), según afirmó el doctor Fulgencio Severino. “Desde el Gobierno anterior esta Administradora de Riesgos de Salud (ARS) pública ha venido privatizando servicios en particular para el régimen subsidiado en violación a la ley 87-01 que establece que el régimen subsidiado debe ser atendido en hospitales”, analiza el profesional. Esta situación de privatización ha sido profundizado con el actual Gobierno y el destituido gerente, doctor Santiago Hazim.

