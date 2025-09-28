Resumen de las ediciones impresas del Hoy del 22 al 27 de septiembre 

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 22 de septiembre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 27 de septiembre de 2025.

Lunes 22 de septiembre de 2025

AILA restaura energía luego de doce horas de caos y vuelos afectados

La energía eléctrica fue restablecida en su totalidad anoche en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), luego de unas doce horas de apagón que sumieron la terminal en un ambiente de caos, largas filas y malestar entre cientos de pasajeros afectados por retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos.

“Ya fue posible restablecer la energía en todo el edificio terminal AILA. Agradecemos su paciencia y comprensión ante esta situación. Las operaciones continuarán restableciéndose de manera gradual”, informó la concesionaria Aerodom cerca de las 8:00 de la noche, en un comunicado publicado en su red social X, antes Twitter.

Martes 23 de septiembre de 2025

Presidente Luis Abinader afirma apagón AILA es totalmente inaceptable

Como “totalmente inaceptables” calificó ayer el presidente Luis Abinader la interrupción del servicio de energía eléctrica en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) el pasado domingo, por más de nueve horas, el cual afectó 33 vuelos a diferentes partes del mundo y generó un caos por la preocupación y la incertidumbre que causó entre los miles de pasajeros varados.

“Estamos dándole seguimiento y si hubo negligencia en ese caso, pues habrá consecuencias, porque situaciones como esa, para nuestro Gobierno, son totalmente inaceptables”, expresó el jefe del Estado.

Miércoles 24 de septiembre de 2025

La aerolínea Air Caraïbes anuncia sus dos primeros vuelos a Samaná

La aerolínea de capital francés Air Caraïbes anunció sus dos primeros vuelos directos semanales a Samaná desde París y ahora suman un total de 12 vuelos con las frecuencias que tienen a Santo Domingo y Punta Cana desde el aeropuerto Orly de la capital de Francia.

Así lo anunciaron Marc Rochet, presidente de Air Caraïbes y el ministro de Turismo, David Collado, en el marco de la feria turística IFTM Top Resa que se celebra en París, desde ayer martes.

Jueves 25 de septiembre de 2025

Fallece Guillermo Caram Herrera

Falleció este miércoles el economista e ingeniero dominicano Guillermo Caram Herrera, según informó su familia mediante un comunicado.

La partida de quien fuera articulista del periódico Hoy y exgobernador del Banco Central causa un hondo pesar, pero también deja el legado de un dominicano ejemplar, honesto y entregado, que dedicó su vida al servicio del país. Asimismo, se resalta que su amor a la familia permanecerá siempre en sus corazones.

Viernes 26 de septiembre de 2025

Abre Feria Internacional dedicada a Moya Pons

Inició anoche la 27 edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025), dedicada al historiador Frank Moya Pons. Participarán 39 editoras y librerías nacionales y 24 extranjeras. La vicepresidenta Raquel Peña encabezó la inauguración junto al ministro Roberto Salcedo y la alcaldesa Carolina Mejía de Garrigó.

La ceremonia fue en el Teatro Nacional. La FILSD 2025 estará abierta al público en las instalaciones de la Plaza de la Cultura desde hoy hasta el 5 de octubre próximo desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche todos los días.

