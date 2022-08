Resumen deportivo HOY: Fernando Tatis Jr. da positivo a esteroides

El campocorto y superestrella dominicano de Los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr, dió positivo a esteroides y le espera una suspensión de 80 juegos en la Grandes Ligas.

El jugador de 23 años ha estado fuera de juego durante la totalidad de la campaña 2022 hasta el momento debido a una lesión en la muñeca, pero había comenzado sus asignaciones de rehabilitación.

Luego de rumores en las redes sociales, pero sin nada confirmado al 100%, se determinó que la MLB llevó a cabo una investigación y dieron con que Fernando Tatis Jr. usó clostebol para mejorar su rendimiento.

Bryce Harper se apunta para el Clásico Mundial

Bryce Harper. Fuente externa

El bateador zurdo Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, fue confirmado este viernes por la MLB como integrante del equipo estadounidense que participará en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, pese a que siga en la lista de lesionados por una fractura de pulgar.

Harper, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2021, sufrió una fractura en el pulgar de la mano izquierda y se operó en junio para solucionar su problema. La lesión fue causada por un lanzamiento del zurdo Blake Snell, en la cuarta entrada de un partido ante los Padres de San Diego, y pese a que su baja sea de larga duración.

Harper decidió igualmente sumarse a la llamada del equipo estadounidense. Se sumará a un equipo estelar en el que también figura Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, quien será capitán.

Miami Heat retiraría dorsal de LeBron James

El Miami Heat ya maneja el retiro de los números de uniforme de una manera un tanto única. Son el único equipo de la NBA que ha elevado a las vigas los números de camiseta de atletas que nunca jugaron para ellos.

Ese es el honor que la organización le otorgó al número 23 de Michael Jordan en 2003. Y si bien su número no está oficialmente retirado, el Heat también colgó el número 13 de Dan Marino, a pesar de que el ex mariscal de campo de los Miami Dolphins nunca jugó en la NBA. Si algún equipo iba a tener la clara obligación de retirar un número dos veces, ese iba a ser el Heat.

Y eso es precisamente lo que se espera que hagan en los próximos años. A principios de esta semana, la NBA anunció que retiraría el No. 6 que usó Bill Russell, la leyenda de los Boston Celtics que murió el 31 de julio a la edad de 88 años. Esto es especialmente notable para el Heat porque ya tomaron el No. 6 fuera de circulación para el mejor jugador de esta era: LeBron James. No está oficialmente retirado porque James sigue siendo un jugador activo.

Sin embargo, cuando James se retire de la NBA, todavía se espera que el Heat retire su número, según Ira Winderman de la Sun-Sentinel del sur de la Florida. James usó el número 6 durante sus cuatro temporadas en Miami en las que ganó dos campeonatos en cuatro apariciones consecutivas en las Finales de la NBA con el equipo. Volvió al No. 23 en Cleveland y luego lo usó durante sus primeras tres temporadas con Los Angeles Lakers, pero volvió al No. 6 la temporada pasada. La liga introdujo una cláusula de abuelo para permitir que jugadores como James continuaran usando el número 6 porque ya lo estaban haciendo.

Indios vs Leones por el título de la LNB

Los Indios de san Francisco y los Leones de Santo Domingo se enfrentan hoy en el séptimo y decisivo partido para determinar quien será el campeón de la Liga Nacional de Baloncesto de la temporada 2022.

La serie está empatada a tres, y el partido se está efectuando al momento de subir este resumen, LOs indios comandan el partido 67 por 52.

Los Leones llegaro a la final tras vencer en semifinales a los Titanes del Dsitrito, mieentras que los Indios vencieron a los Soles de Sano Domingo Este.

Messi no es candidato a Balón de Oro por 1ra vez desde 2005

Lionel Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, quedó excluido de la lista difundida el viernes con los 30 candidatos al prestigioso galardón, por primera vez desde 2005.

El año pasado, el astro argentino superó de manera categórica al delantero polaco Robert Lewandowski en la votación y se apoderó del Balón de Oro. Esta vez no fue nominado, tras su floja primera campaña con el París Saint-Germain. El delantero de 35 años ganó también el premio en 2019.

No hubo galardón en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19. Neymar tampoco fue incluido esta vez en la lista de candidatos. Figuran en la lista Lewandowski, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Erling Haaland y el cinco veces ganador del premio, el portugués Cristiano Ronaldo, además de Mohamed Salah, Sadio Mané, Kevin De Bruyne, Harry Kane y el surcoreano Son Heung-min.

En la rama femenina, la lista de 20 candidatas incluye a Alexia Putellas, Ada Hegerberg, Sam Kerr y Vivianne Miedema. Otras nominadas son las estadounidenses Alex Morgan, Catarina Macario y Trinity Rodman.