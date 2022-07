Resumen Deportivo HOY: Juan Soto sigue enfocado pese a rumores de cambio

Washington.- Mientras los rumores de que Juan Soto será cambiado de equipo se intensifican cada día más, el toletero dominicano de los Nacionales de Washington se mantiene enfocado en jugar béisbol y disfrutar cada partido.

Con la fecha límite de cambios del 2 de agosto aproximándose, el futuro del cañonero para esta temporada está por decidirse. Y aunque eso no está impactando su juego, ha sido, en palabras de Soto, “una semana difícil”. Y el quisqueyano menciona que se sentirá aliviado cuando todo esto se resuelva. Mientras tanto, su enfoque está con su equipo actual.

Dominicano Juan Soto en la MLB. (Archivo)

“Siempre le he sido leal a los Nacionales. Siempre he estado ahí para ellos”, expresó. “Como ves, a dondequiera que voy, me quieren sacar del equipo. Pero sigo comunicándome con los Nacionales, porque aquí es donde estoy ahora. Seguiré mi lealtad con ellos, hasta que no me quieran aquí más”, expresó el dominicano en una entrevista con Las Mayores.com.

Según se conoce hasta el momento, el dominicano Juan Soto estaría siendo buscado por Los Metros de Nueva York, Yankees, Dodgers, San Luis, entre otros equipos contendientes.

Giancarlo Stanton a la lista de lesionado de los Yankees

Giancarlo Stanton (fuente externa)

Nueva York.- Los Yankees de Nueva York colocaron el martes al toletero Giancarlo Stanton en la lista de lesionados de 10 días por tendinitis en el Aquiles izquierdo.

Stanton registra un promedio de .228 con 24 jonrones y 61 carreras impulsadas para los líderes de la División Este de la Liga Americana que la noche del martes abrían una Serie del Subway de dos juegos en la casa de los Mets de Nueva York.

Stanton disparó un jonrón para la Liga Americana en el Juego de Estrellas la semana pasada en el Dodger Stadium, y fue proclamado como el Jugador Más Valioso en el triunfo de su circuito por 3-2.

Sin embargo, tras la exhibición de mitad de temporada, Stanton se fue de 10-0 con siete ponches contra Houston y Baltimore.

Pipe Urueta confirmado dirigente de Gigantes del Cibao para próxima campaña

Pipe Urueta (archivo)

República Dominicana.-El colombiano Pipe Urueta fue confirmado hoy como dirigente de los Gigantes del Cibao para la próxima temporada, así lo informó el equipo en sus redes sociales.

En sus dos temporadas como mánager del club, Urueta ha guiado a los Gigantes a dos Series Finales consecutivas, ganando la última en la que participaron en la pasada campaña venciendo a las Estrellas Orientales.

El resto del cuerpo técnico lo completan: Joel Noboa, como entrenador de banca, Wellington Cepeda como entrenador de picheo, Luis Terrero entrenador de bateo, Bonny Castillo, asistente de mánager, Rafael Hernández, como encargado de control de calidad, Jordan Norberto, asistente del entrenador de picheo, Héctor De La Cruz (La Manta), coach de tercera, Jaime Del Valle, Coach de primera, y Luis Cruz, instructor de catchers.

Cristiano Ronaldo llega para negociaciones con Manchester United

Cristiano Ronaldo (fuente externa)

Manchester.- Cristiano Ronaldo llegó el martes con su agente al campo de entrenamiento de Manchester United sin haber definido aún su situación en el club de la Liga Premier inglesa.

Ronaldo no ha iniciado el entrenamiento de pretemporada con United que se fue de gira sin él por Tailandia y Australia y se apresta a mantener conversaciones con el nuevo director técnico Erik ten Hag.

El agente del astro portugués, Jorge Mendes, aparece en una foto en el auto conducido por Ronaldo al entrar al centro de entrenamiento de United.

Según trascendidos, Ronaldo, de 37 años, quiere jugar en otro equipo después de pasar un año de regreso en Old Trafford, cuando United no está clasificado para la Liga de Campeones ni está en condiciones de competir con los mejores equipos de la Premier.

United terminó sexto en la liga la temporada pasada a 35 puntos del campeón Manchester City.

Según United, Ronaldo no ha regresado al entrenamiento por “razones personales”. Ten Hag ha dicho reiteradamente que cuenta con Ronaldo en el equipo en esta temporada.

