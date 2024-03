Resumen deportivo HOY: las principales noticias deportivas de la semana

Les traemos un resumen de las noticias as importantes acontecidas en el ámbito deportivo alrededor del mundo durante esta semana.

MLB

1-Opening Day MLB

La temporada de Grandes Ligas empezó oficialmente en esta semana, donde un total de 5 lanzadores dominicanos fueron anunciados para abrir los partidos del día inaugural, los dominicanos Luis Castillo, Seattle, Framber Valdez, Houston, Bryan Bello, Boston, Frankie Móntás, Cincinatti y Fredy Peralta, de Milwaukee fueron los lanzadores abridores para el Opening Day como representantes de la patria de Quisqueya.

2-Peloteros dominicanos mejor pagados en la temporada 2024

La temporada de béisbol de Grandes Ligas ya dio inicio y como siempre los dominicanos ocupan un lugar preponderante en cada roster.

No hay dudas de que la República Dominicana es el principal país extranjero en materia de exportación de peloteros, con más de 100 dominicanos en roster.

Es por eso que en el día de hoy les traemos los jugadores dominicanos mejor pagados en MLB para la temporada 2024.

La lista la encabeza Juan Soto, con un total de 31 millones de dólares. El jardinero derecho de los Yankees, está en su ultimo año antes de convertirse en agente libre.

Soto viene de establecer un récord como el salario más alto en la historia para un jugador elegible para arbitraje.

El top 10 lo completan los siguientes peloteros:

2-Rafael Devers, 27.5 MM, Boston

3-Teoscar Hernández, 23.5 MM, LA Dodgers

4-Luis Castillo, 22.75 MM, Seattle

5-Vladimir Guerrero Jr. 19.9 MM, Toronto

6-Starling Marte, 19.5 MM, New York Mets

7-Manny Machado, 17.09 MM, San Diego

8-José Ramírez, 17 MM, Cleveland

9-Marcell Ozuna, 16 MM, Atlanta

10-Jeimer Candelario, 15 MM, Cincinnati

3-El fracaso de Scott Boras en esta agencia libre

Scott Boras vio como sus principales representados consiguieron contratos muy por debajo de las expectativas

Cada año un grupo de jugadores en el béisbol de Grandes Ligas se declara agente libre al final de cada temporada. En la temporada muerta siempre hay jugadores que van en busca de conseguir grandes contratos, y como siempre el agente Scott Boras representa una gran cantidad de ellos.

Como en cada temporada muerta, el super agente Scott Boras representa a varios de los principales agentes libres, los que regularmente terminan firmando grandes contratos.

Boras es conocido por su tenacidad al momento de negociar con los equipos y conseguir jugosos contratos, por lo que se ha convertido por méritos propios en el agente más famoso en la industria del béisbol.

Sin embargo, en esta temporada de agencia libre, el poderoso agente sufrió una gran derrota. El famoso representante peloteros llegaba a la agencia libre representando a estrellas que era más que entendido firmarían varios de los principales contratos.

El agente más conocido tenía en su cartera de clientes para esta agencia libre a estrellas como Cody Bellinger, Blake Snell, Matt Chapman, Jordan Mongomery y J.D. Martínez, quienes eran considerados candidatos recibir grandes contratos, pero nada más lejos de la realidad. Todos terminaron firmando contratos muy por debajo de lo que proyectaban firmar, dejando a Boras muy mal parado.

Puede leer completo: El fracaso de Scott Boras en esta agencia libre

4-Wander Franco estará bajo licencia administrativa hasta el 1 de junio

Wander Franco estará bajo licencia administrativa hasta el 1 de junio tras un acuerdo entre el béisbol de las Grandes Ligas y la asociación de peloteros, al mismo tiempo que continúa la investigación al campocorto dominicano de los Rays de Tampa Bay sobre una supuesta relación con una menor de edad.

La licencia administrativa no es una sanción bajo la política conjunta sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, por lo que el jugador seguirá cobrando salario.

Franco, con un salario de 2 millones de dólares este año, ha permanecido en la República Dominicana, donde las autoridades locales investigan el caso. No se reportó a los entrenamientos de primavera.

5-Shohei Ohtani: «Nunca he apostado en béisbol ni ningún otro deporte»

Shohei Ohtani, el jugador mejor pagado de las Grandes Ligas, rompió su silencio el lunes por la tarde sobre un presunto escándalo de apuestas que llevó a su equipo, los Dodgers de Los Ángeles, a despedir a su intérprete la semana pasada.

En una declaración preparada, a través de un intérprete, Ohtani dijo: «Estoy muy triste y conmocionado de que alguien en quien confiaba haya hecho esto».

«Nunca apuesto en béisbol ni en ningún otro deporte», continuó Ohtani. «Nunca le pedí a alguien que hiciera eso en mi nombre y nunca he pasado por una casa de apuestas para apostar en deportes».

Esta conferencia de prensa fue la primera vez que Ohtani se enfrentó a los medios de comunicación en persona desde que surgió la controversia sobre el juego que involucró a su amigo e intérprete japonés, Ippei Mizuhara, lo que provocó investigaciones por parte de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y el Servicio de Impuestos Internos.

El lanzador y jonronero de 29 años, quien firmó un contrato de $700 millones en la temporada baja para unirse a los Dodgers, se dirigió a los medios antes del juego de entrenamiento de primavera del lunes por la noche contra su ex equipo, los Angelinos de Los Ángeles, en el Dodger Stadium.

«Las Grandes Ligas han estado recopilando información desde que nos enteramos de las acusaciones que involucran a Shohei Ohtani e Ippei Mizuhara a través de los medios de comunicación», dijo MLB en un comunicado el viernes. «Hoy temprano, nuestro Departamento de Investigaciones (DOI, por sus siglas en inglés) comenzó su proceso formal de investigación del asunto»

FUTBOL

“Sólo los negros saben lo que estoy sufriendo”, el llanto de Vinicius durante entrevista

En los últimos años Vinicius Jr. se posicionó como uno de los principales deportistas que porta la bandera en contra del racismo. Durante su estadía en el Real Madrid, vivió diversas situaciones en España en el que lo discriminaron tanto dentro del campo de juego como desde las tribunas. En la previa del enfrentamiento entre Brasil y la Roja en el estadio Santiago Bernabéu, una pregunta en específico generó que el talentoso extremo se quiebre en la conferencia de prensa y suelte una profunda reflexión.

Luego de que un periodista ponga el tópico sobre la mesa, el futbolista arrancó a responder. “Recibir insultos es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los negros que están en el mundo, es algo triste. Esto es algo que está sucediendo. No sólo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí. Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”, arrancó.

Y continuó su argumento antes de arrancar a llorar: “Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando. No sólo en España, en todos los lugares hay mucho racismo. Cada vez más muchos me han mostrado su apoyo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto. Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas que mejorar, aún tengo 23 años, y es un progreso natural… Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas… Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando”.

NBA

LeBron James firma su 111 triple doble y prolonga el crecimiento de los Lakers

LeBron James firmó este miércoles el triple doble número 111 de su carrera en la temporada regular de la NBA y lideró junto al japonés Rui Hachimura la victoria por 136-124 de Los Ángeles Lakers en el campo de los Memphis Grizzlies, la quinta consecutiva para los angelinos.

James regresó tras perderse la espectacular victoria en el campo de los Milwaukee Bucks tras dos prórrogas y acabó el partido de Memphis con 23 puntos, catorce rebotes y doce asistencias, con ocho de catorce en tiros de campo.

El cuatro veces campeón de la NBA, de 39 años, lleva tres triples dobles en esta temporada.

Hachimura contribuyó en la victoria con 32 puntos y un siete de ocho en triples, mientras que D’Angelo Russell aportó 23 puntos y cinco tiros de tres puntos.

Los Lakers conectaron 18 de sus 33 triples (54.5 %). Ocupan la novena plaza en el Oeste (41-32), detrás de los Sacramento Kings (42-30), octavos.

En los Grizzlies, antepenúltimos en el Oeste, el español Santi Aldama no pasó de los seis puntos, tres rebotes y una asistencia. Desmond Bane logró un doble doble de 26 puntos y 16 asistencias, sin premio.

