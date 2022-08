Resumen deportivo HOY: Pedro Martínez dice fue decepcionado por Tatis Jr

El ex lanzador dominicano y miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, dejó claro que no apoya a Fernando Tatis Jr. en las diversas opiniones que ha generado su suspensión por positivo a Clostebol, un anabólico, pero declaro que no es el único responsable de lo que ha pasado.

“No tienes excusas. Estoy extremadamente decepcionado contigo porque sabes leer, conoces el programa (antidopaje), conoces el protocolo, sabes que hacer, sabes leer en inglés, sabes leer en español, estás educado”, dijo Martínez al preguntársele que le diría a “El Niño” si lo tuviera frente a frente. “Tienes un padre de Grandes Ligas que conoce el protocolo. Tienes todas las razones del mundo para que se te culpe de lo que te está pasando», añadió.

Pedro Martínez (izq) y Fernando Tatis Jr.

El tres veces ganador del Cy Young, reconocido por su dominio durante una era que quedó marcada por los cuadrangulares, el poder al bate y los esteroides, también agregó que Tatis Jr. puede alegar desconocimiento desde el punto de vista médico.

“¿El hecho de que tal vez desde una perspectiva médica sabía lo que estaba haciendo y sabía el tipo de consecuencias que esto traería? Voy a tener que darle un pase respecto a eso. Porque es joven y como decimos “joven y tonto”… No le estoy llamando tonto, lo digo por el dicho de la edad, por el proceso que está atravesando antes de todo esto, superestrella, gran carisma”, agregó el ganador de la Serie Mundial de 2004.

Padres cancelan repartición de muñecos de Tatis Jr.

Fernando Tatis Jr.

Los Padres de San Diego cancelaron la entrega de muñecos con la imagen de Fernando Tatis Jr. y en vez de ello regalarán a los fanáticos camisetas de Juan Soto.

La decisión se dio a conocer el martes, cuatro días después de que Tatis fue suspendido 80 juegos a raíz de que dio positivo de una droga que mejora el desempeño deportivo.

El campocorto estelar de 23 años, considerado uno de los jóvenes más brillantes en las Grandes Ligas, estaba a punto de volver a los Padres, luego de perderse la campaña desde el inicio por una fractura de muñeca.

La entrega de los muñecos cabezones o “bobbleheads” con la imagen de Tatis estaba prevista para el 7 de septiembre, cuando se esperaba que el dominicano hubiera vuelto ya con el equipo.

Mike Trout planea regresar el viernes con los Angelinos

Mike Trout. Fuente externa.

El estelar patrullero de los Angelinos, Mike Trout, habló con la prensa el miércoles antes del juego de su equipo ante los Marineros y dijo que si todo sale bien, su objetivo es regresar el viernes para el partido contra los Tigres.

Trout, quien ha estado fuera desde el 12 de julio por una lesión en la espalda/costilla izquierda, enfrentó pitcheo en vivo el lunes luego de realizar prácticas de bateo durante el fin de semana. El martes lo tuvo libre y, si reacciona bien al entrenamiento del miércoles, cree que estará listo para ser activado el viernes.

“Todo se siente bien”, confesó Trout. “Tuve un día de recuperación ayer y hoy estoy haciendo algunas cosas. Espero estar aquí el viernes. Estoy listo”.

LeBron James renueva con los Lakers por dos años y 97.1 millones de dólares

LeBron James. Archivo

LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, acordó hoy una renovación de contrato por dos años y 97.1 millones de dólares, según informó su agente, Rich Paul, a la cadena ESPN.

James, de 37 años, se quedará en los Lakers al menos hasta 2024 y su contrato incluye una opción para extenderlo hasta la temporada 2024-2025.

Su anterior acuerdo expiraba en 2023 y le garantizaba un sueldo de 44.5 millones de dólares en esta temporada.

LeBron, cuatro veces campeón de la NBA, fichó por los Lakers en 2018 y fue campeón en 2020, en la burbuja de Orlando.

Anteriormente, había ganado el anillo con los Miami Heat, en 2012 y 2013, y con los Cleveland Cavaliers, en 2016.

Cristiano Ronaldo destruyó el celular a un niño autista

Cristiano Ronaldo. Fuente externa.

Este miércoles la Policía de Merseyside informó el castigo para Cristiano Ronaldo por haber atacado a un niño al término de un partido de la Premier League 2021/22.

El futbolista estaba acusado de agresión y daño criminal, pero llegó a un acuerdo para evitar una condena, según informó el sitio británico Daily Mail.

El futbolista del Manchester United que había golpeado la mano de Jake Harding, un chico de 14 años, que lo estaba filmando con su teléfono móvil luego de la derrota de su equipo ante el Everton, recibió una “amonestación condicional” tras haber acordado el pago de una indemnización, cuyo monto aún no ha trascendido.

Según explica el gobierno británico en su sitio web: “Se dan advertencias a cualquier persona de 10 años o más por delitos menores, por ejemplo, escribir graffiti en una parada de autobús. Se tiene que admitir una ofensa y aceptar ser amonestado. Puede ser arrestado y acusado si no está de acuerdo. Una advertencia no es una condena penal, pero podría usarse como evidencia de mal carácter si va a la corte por otro delito”.

