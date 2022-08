Resumen Deportivo HOY: RD contra Panamá rumbo a Mundial Baloncesto

República Dominicana se enfrenta hoy a Panamá en el inicio de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Baloncesto FIBA 2023, en dicho partido la Selección Nacional de Baloncesto contará con el debut oficial del jugador de la NBA, Chris Duarte.

El partido, a celebrarse en el Palacio de los Deportes, llega en un momento en el que República Dominicana viene de ganarle a Bahamas en la pasada ventana.

Chet Holmgren de OKC se perderá toda la temporada por lesión en el pie

Chet Holmgren. Fuente externa.

El delantero de Oklahoma City Chet Holmgren, segunda selección en el draft de la NBA, se perderá la temporada 2022-23 debido a una fractura en el pie derecho. Holmgren se lesionó durante un partido de exhibición el pasado fin de semana en Seattle, cerca donde se destacó la temporada pasada con la Universidad de Gonzaga.

El Thunder confirmó el jueves que sufrió una lesión de Lisfranc. Imágenes de video mostraron que Holmgren se lastimó en una jugada en la que defendía ante LeBron James.

Sabemos que Chet tiene una larga carrera por delante con nuestra organización y la comunidad de Oklahoma City“, dijo el vicepresidente ejecutivo y gerente deportivo del Thunder Sam Presti en un comunicado.

“Una de las cosas que nos impresionó durante el proceso de decidirnos por Chet fue su determinación y tener claras prioridades.

Mookie Betts se apunta con EEUU para Clásico Mundial de Béisbol 2023

Mookie Betts. Fuente externa.

El equipo de los Estados Unidos para el Clásico Mundial 2023 de Béisbol continúa fortaleciéndose y este jueves el USA Baseball confirmó la participación del jardinero de los Dodgers de Los ángeles, en las Grandes Ligas, Mookie Betts.

En su anuncio, USA Baseball destaca que el jugador del conjunto de Los Ángeles tiene en su haber dos títulos de la Serie Mundial, por lo que ahora irá en busca de la corona con el equipo de los Estados Unidos, en el campeonato que se jugará en marzo del próximo año.

Con la incorporación de Betts, ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en la temporada 2018, el dirigente del equipo de estadounidense, Mark DeRosa, contará con un jugador con la capacidad de defender los tres jardines y que puede desempeñarse en la parte alta de la alineación.

Djokovic, sin vacunarse, no disputará el US Open

Novak Djokovic. Fuente externa.

Novak Djokovic no podrá disputar el Abierto de Estados Unidos, como se presagiaba, debido a que el astro del tenis no se ha vacunado contra el COVID-19 y por lo tanto no puede viajar a Estados Unidos.

Djokovic anunció su baja del último torneo de Grand Slam del año mediante un mensaje en Twitter el jueves, apenas unas horas antes que se difunda el cuadro del certamen.

“Tristemente, no podré viajar a NY esta vez para el US Open“, escribió Djokovic, deseándole buena suerte a sus colegas.

“Me mantendré en buena condición y espíritu positivo a la espera de la oportunidad de volver a competir”, añadió el serbio de 35 años.

El Barça, emparejado en el ‘grupo de la muerte’ en fase de grupos UEFA

Fase de grupos. Fuente externa.

El Barcelona jugará en el ‘grupo de la muerte’ de la fase de grupos de la Liga de Campeones de fútbol, al quedar emparejado con el Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, y el Inter de Milán, mientras que el Viktoria Plzen checo partirá como teórico invitado de piedra en la lucha por los octavos de final.

El sorteo celebrado en Estambul deparó el reencuentro de la ahora estrella azulgrana Robert Lewandowski con la que durante ocho años fue su afición tras firmar este verano por el Barça.

Otro histórico como el Inter de Milán pondrá a prueba la madurez del proyecto azulgrana, que el curso pasado ya quedó apeado de los octavos de final de la competición y disputó la Liga Europa, algo inaudito en los últimos 20 años.

