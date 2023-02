Resumen deportivo HOY: Soto, Machado y Ramírez le dan el Sí al Clásico

Por: Héctor Mancebo

Los estelares jugadores dominicanos Juan Soto, Manny Machado de los Padres de San Diego y José Ramírez de los Guardianes de Cleveland, confirmaron su participación en la 5ta edición del Clásico Mundial de Béisbol que será celebrado del 8 al 21 de marzo.

Soto y Machado quienes son compañeros de equipo en los Padres de San Diego, confirmaron su participación en medio de una sección de preguntas con la prensa durante el Fan Fest que celebró el conjunto californiano el pasado fin de semana.

«Será muy divertido, estoy muy feliz de ser parte de esto. No puedo esperar y mostrar al mundo lo que dominicana puede hacer», dijo Juan José Soto Pacheco a los medios.

Lea: ¡Ramón Ortiz! Lanzó en grande para darle Serie del Caribe 2008 al Licey

Machado

Mientras que «El ministro de la defensa« Manny Machado cuando fue abordado por los periodistas presentes dijo lo siguiente «El poder representar a nuestro país es grande para nosotros. Creo que es grandioso para el béisbol el poder jugar para nuestros países en cualquier momento». Fueron las palabras del jugador quien debutó en este certamen en el 2017.

José Ramírez

Al igual que los dos anteriores, pero en otro ambiente José Ramírez, quien es de poco hablar en los medios, realizo un “Live« en su cuenta de Instagram donde se le veía que estaba en un «Play« tomando prácticas de bateo y desmintiendo que tenía un yeso. «Espero que no me estén preguntando si voy para el clásico, ustedes me están viendo aquí (practicando)», dijo Ramírez.

El próximo jueves serán revelados los rosters de las 20 selecciones nacionales de diferentes países que estarán participando en dicho torneo.

Tom Brady pasa a ser comentarista de FOX

El recién retirado jugador NFL Tom Brady, anunció que firmó un contrato de con la cadena FOX Sports por 10 años 375 millones de dólares, esto lo convierte en el comentarista mejor pagado de la historia.

El seis veces campeón del Super Bowl con los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers, dijo que su contrato con la cadena inicia en otoño del 2024.

«Estoy contento porque tengo muchas personas que me apoyarán en ese crecimiento; será una gran oportunidad para mí tomarme este tiempo antes de dirigirme hacia mi trabajo en las transmisiones de Fox Sports», agregó Brady.

Según Brady este tiempo lo tomará para prepararse antes de estar frente a los micrófonos.