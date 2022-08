Resumen deportivo HOY: Tatis Jr. se disculpa tras suspensión

El campocorto de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., quien no podrá jugar por 80 juegos por violar la política de drogas de las Grandes Ligas, habló hoy con los medios de comunicación sobre su castigo por primera vez después de la suspensión

«Lo siento mucho, he decepcionado a tanta gente. He perdido mucho amor de la gente. He fracasado». dijo el jugador desde el dogaut del estadio de San Diego.

También dijo: «No hay nadie a quien culpar sino a mí mismo… Voy a recordar cómo se siente, y nunca más me voy a poner en esta posición. Sé que tengo mucho amor que tengo que recuperar. Tengo mucho trabajo por hacer. Va a ser un proceso muy largo».

Dueño de Angelinos de Anaheim contempla vender el equipo

Arte Moreno, dueño de los Angelinos de Anaheim. Fuente externa.



El dueño de los Angelinos de Los Ángeles Arte Moreno anunció el martes que sondea la posibilidad de vender la franquicia. Moreno adquirió los Angelinos en 2003, un año después que ganaron la Serie Mundial. Siempre ha gastado a manos llenos por veteranos agentes libres como Albert Pujols y Josh Hamilton, pero el club nunca pudo volver al Clásico de Otoño desde que pasó a ser el dueño.

Los Angelinos se enfilan a perderse la postemporada por octavo año seguido pese a un roster que incluye a Mike Trout y Shohei Ohtani, peloteros con galardones al Jugador Más Valioso en sus pergaminos. “Ha sido un gran honor y privilegio ser dueño de los Angelinos durante 20 temporadas”, dijo Moreno en un comunicado. “Aunque esta difícil decisión ha sido totalmente nuestra y mereció una profunda reflexión, mi familia y yo hemos llegado a la conclusión de que ha llegado el momento”.

Gerente de los Yankees sobre mala racha: «Confío en este grupo»

Brian Cashman, gerente general de los Yankees. Fuente externa.

El máximo ejecutivo de los Yankees, Brian Cashman, estuvo sentado en la misma silla donde el dirigente Aaron Boone demostró su frustración con una fuerte palmada en la mesa durante una rueda de prensa antes de gritar que su club debe aprovechar las oportunidades que tienen “justo en sus caras”.

Cashman vio esa conferencia de prensa y las docenas antes de esa durante las últimas semanas, que fueron un vistazo al ánimo diario de una escuadra que en un momento marchaba por un buen camino hacia romper el récord de la franquicia de 118 victorias. Los Bombarderos no alcanzarán dicha cantidad de triunfos; ahora hasta las 100 victorias podrían ser una difícil tarea. Sin embargo, el directivo del conjunto del Bronx expresó que su fe en Boone y en el roster se mantienen fuerte, con un presentimiento que podrían enderezar su camino.

“Definitivamente reconozco que esto ha sido un trecho lleno de obstáculos, y definitivamente lo tomamos en serio, pero creo en este grupo”, declaró Cashman. “Pienso que todavía son capaces de conseguir todas las metas que se han fijado. Debemos superar esta tormenta”.

Kevin Durant seguirá en los Brooklyn Nets

Kevin Durant

Los Ángeles.- Kevin Durant, que a finales de junio pidió a los Brooklyn Nets ser traspasado, continuará en la franquicia neoyorquina tras reunirse este lunes con los máximos responsables del equipo.

Los Nets divulgaron este martes un comunicado que acaba con casi dos meses de incontables rumores y especulaciones sobre cuál sería el destino de esta estrella de la NBA.

“Steve Nash (entrenador de los Nets) y yo (Sean Marks, mánager general de los Nets) junto con Joe Tsai y Clara Wu Tsai (propietarios del equipo) nos reunimos con Kevin Durant y Rich Kleiman (mánager del jugador) ayer en Los Ángeles”, dice la nota.

